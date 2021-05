Engst: veröffentlichen ihr Video zur Single „Dunkelheit“

Engst sind immer für eine Überraschung gut und sorgen regelmäßig mit ungewöhnlichen Aktionen für Furore. Dass man aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie nicht wie gewohnt zusammenkommen und beispielsweise ein Musikvideo drehen kann, hält die Jungs nicht davon ab, auf Hochtouren kreativ und innovativ zu sein.

Mit ihrer kommenden EP Vier Gesichter, beweisen die Berliner erneut, dass sie eben etwas anders ticken, als andere Bands – getreu ihrem Leitspruch:

„Wir passen in keine Schublade, sondern sind der ganze Schrank“.

Die vier neuen Tracks sind eine Hommage an die ganz persönlichen musikalischen Wurzeln jedes einzelnen Bandmitglieds. Sie sind ebenfalls ein Dankeschön an die Fans, die die Band auch in den harten Pandemiezeiten unterstützt und ihre Treue mit dem Kauf von Konzerttickets sowie dem fantastischen Top 20 Charts Einstieg des aktuellen Albums Schöne Neue Welt ermöglicht haben.

Die Vier Gesichter EP wird neben den gängigen Digital-Versionen auch in einer limitierten physischen Auflage als CD EP und 12“ EP erscheinen und die Piano-Version vom Track Zu Hause als Bonus Track beinhalten.

Die Band gab zur Veröffentlichung noch folgendes Statement:

„In diesen harten Zeiten habt ihr Engst einfach unfassbar krass unterstützt und wie versprochen wollen wir uns mit neuer Musik bei euch bedanken. In den nächsten Monaten hauen wir vier neue Tracks raus, um euch die Zeit ohne Konzerte zu versüßen. Wir sehen uns nächstes Jahr auf unserer Tour und reißen gemeinsam ab, so wie wir es auch vor diesen verrückten Zeiten getan haben.

DANKE FÜR ALLES !!!“

„Ich komm dich holen

Wenn der Mond am höchsten steht

Du kannst rennen, doch entkommen kannst du nicht

Lauf!

Doch am Ende krieg‘ ich dich

Du wirst genauso so sein

Genauso kalt wie ich!“

Schöne Neue Welt Tour 2022

Presented by Contra Promotion GmbH, Initiative Musik, Piranha, Musix, MoreCore & Berliner Luft

18.02.22 DE-München, Technikum

19.02.22 DE-Stuttgart, Im Wizemann

20.02.22 CH-Zürich, Exil

24.02.22 DE-Berlin, Kesselhaus

25.02.22 DE-Leipzig, Anker

26.02.22 DE-Hamburg, Gruenspan

27.02.22 DE-Hannover, Faust

03.03.22 DE-Bochum, Zeche

04.03.22 DE-Frankfurt, Das Bett

05.03.22 DE-Köln, Kantine

Engst sind: