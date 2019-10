Engst: veröffentlichen neue Single ‚Unsere Kneipe‘

Die heißen Pop-Rocker Engst aus Berlin haben ihre neue Single Unsere Kneipe veröffentlicht!

Schaut euch das Musikvideo zu Unsere Kneipe hier an:

Holt euch den Song hier: https://Engst.lnk.to/UnsereKneipe

Holt euch das Debütalbum Flächenbrand hier: https://Engst.lnk.to/Flaechenbrand

Engst werden im Oktober und November als Headliner auf ihrer Flächenbrand Tour 2019 durch Deutschland unterwegs sein, um ihr im letzten Jahr erschienenes und aktuelles Debütalbum Flächenbrand gebührend zu feiern! Mit im Gepäck werden Nordn und Stadtruhe die Band auf ausgewählten Shows unterstützen!

Engst kündigen 2020 weitere Zusatzshows für ihre Flächenbrand-Tour an, denn die kommende Album-Tour im Oktober/November ist schon beinahe ausverkauft!

Flächenbrand Tour 2019

25.10.19 Köln – Helios37 *

26.10.19 Berlin – Bi Nuu *

27.10.19 Hamburg – headCRASH Hamburg *

30.10.19 Münster – Sputnik Café *

31.10.19 Stuttgart – clubCANN *

01.11.19 Bochum – ROTUNDE – Alter Katholikentagsbahnhof *

02.11.19 Frankfurt – Elfer **

03.11.19 Zürich – Werk21 Dynamo Zürich (offiziell) **

05.11.19 München – Backstage München **

06.11.19 Wien – Chelsea **

07.11.19 Nürnberg – Z-Bau **

08.11.19 Dresden – Loco Club **

09.11.19 Leipzig – Bandhaus Leipzig **

Supports: * Nordn & ** Stadtruhe

Tickets ab sofort und exklusiv bei Eventim – DE erhältlich!

Die Zusatzshows der Flächenbrand-Tour finden wie folgt statt:

Engst – Zusatzshows Flächenbrand-Tour

06.02.20 Kiel – Pumpe

07.02.20 Leipzig – Moritzbastei

08.02.20 Osnabrück – Bastard Club

14.02.20 Bremen – Tower

15.02.20 Rostock – Peter-Weiss-Haus

16.02.20 Hamburg – KNUST

20.02.20 Wiesbaden – Schlachthof

21.02.20 Weinheim – Cafe Central

22.02.20 Hannover – Béi Chéz Heinz

23.02.20 Düsseldorf – Tube

Mehr von Flächenbrand:

Schaut euch König hier an: https://youtu.be/a7TAo_sbasg

Schaut euch Träumer & Helden hier an: https://youtu.be/cAhUAXi_00k

Schaut euch Ist Mir Egal hier an: https://youtu.be/DJgSs8lR0Bw

Schaut euch Ich Steh Wieder Auf hier an: https://youtu.be/hyHxmm23qJI

Schaut euch Der Moment jetzt hier an: https://youtu.be/21rlJONsNQs

Schaut euch Optimisten jetzt hier an: https://youtu.be/5OxSW0JFsoo

Schaut euch das Track by Track Video hier an: https://youtu.be/_74-9_zqNvg

Flächenbrand Tracklist:

01. Ich Steh Wieder Auf

02. Der Moment

03. Eskalieren

04. Optimisten

05. Ein Sommer In Den Charts

06. Der König

07. Ist Mir Egal

08. Fremdes Elend

09. Morgen Geht Die Welt Unter

10. Mit Raketen Auf Spatzen

11. Träumer & Helden

Mehr von Engst :

Ohne Dich: https://youtu.be/FMiWCBtDiwc

Lila Wolken: https://youtu.be/ZO_IJWubP40

Auf Die Freundschaft: https://youtu.be/LeQaE0jvopg

Hymne Der Verlierer: https://youtu.be/6U57J1eAeKg

Holt euch die EP Engst digital hier: https://Engst.lnk.to/EP

„Wir passen in keine Schublade, wir sind der ganze Schrank!“

Mit diesen markanten Worten beschreiben sich die Musiker der Berliner Band Engst selbst und gehen nun bereits seit zwei Jahren konsequent ihren ganz eigenen Weg. Mit einem unkonventionellen Mix aus deutschsprachiger Rockmusik, einer würzigen Prise Punkrock, Pop-Elementen und eingängigen Melodien heben sich die vier Jungs aus der Hauptstadt deutlich vom Einheitsbrei der breiten Musikszene ab. Diese Band hat tatsächlich einiges zu sagen, was sicherlich auch mit der wogenreichen Vergangenheit der vier Berliner zusammenhängt und sich ganz klar in den Texten von Frontmann Matthias Engst widerspiegelt. Er selber wuchs in einem Problembezirk Berlins auf, wo er noch heute lebt, und so drehen sich viele Inhalte der Songs um autobiographische Erlebnisse des 32-jährigen Sängers. So spricht er soziale Missstände in der Gesellschaft an und den damit wachsenden Einfluss der politisch Rechten, gegen welche sich Frontmann und Band ganz klar positionieren. Engst machen sehr deutlich, dass eine Positionierung gegen Faschismus und Fremdenfeindlichkeit keine musikalische Modeerscheinung sein darf und greifen deshalb genau diese Themen besonders auf, ohne dabei einseitig, plump oder plakativ zu werden. Aber auch Thematiken wie Freundschaft, Liebe oder die kleinen Geschichten des Alltags finden neben den sozialkritischen Tönen einen angemessenen Platz in den Liedern von Engst.

Einen sehr hohen Stellenwert hat das Schlagwort Authentizität für die Jungs und so ist es nicht verwunderlich, dass Matthias Engst nach dem Gewinn einer Pro7-Musikshow (Die Band mit Samu Haber) im Jahr 2015 einen Plattendeal ausschlug, als man versuchte, ihn zu einem persönlichkeitslosen Vorzeigepopstar aus der Retorte zu machen. Kurzer Hand kehrte er der Scheinwelt von TV und Castingshows den Rücken und kehrte in sein eigenes, nicht immer schimmernd und glänzendes Leben zurück, um dafür jedoch seiner eigenen Vorstellung von einer musikalischen Karriere zu folgen und aus eigener Kraft eine ernstzunehmende Band aus dem Boden zu stampfen.

Engst sind nicht nur zusammengewürfelte Musiker, die gemeinsam die Bühne stürmen, sondern gleichzeitig Freunde, Familie und Fans von authentischer, handgemachter Rockmusik. Mit ihren Ecken und Kanten wird die Band somit für ein breites Publikum greifbar und interessant und auf Engst-Konzerten sind die Grenzen zwischen Bühne und Publikum kaum noch wahrzunehmen – mit fließendem Schweiß, euphorisch kochendem Blut und dem Drang aus lauter Kehle mitzusingen, ist es unmöglich, nicht von der pulsierenden Liveperformance der Jungs in den Bann gezogen zu werden.

2017 fand die Band ihr passendes Zuhause bei dem Label Arising Empire, über welches sie im gleichen Jahr ihre erste EP Engst präsentierten. Neben zahlreichen Shows, Toursupports und Festivalkonzerten versorgte die Bands ihre Fans mit neuen Musikvideos und arbeitete frenetisch an ihrem Debütalbum Flächenbrand.

Im Gespräch verraten die Musiker, dass dieses Album die intimsten und ehrlichsten Momente ihres Lebens beinhaltet. Während der Produktion und Ausarbeitung der Titel mussten einzelne Bandmitglieder schwere private Verluste und Rückschläge einstecken, die ohne den unglaublichen Zusammenhalt der Jungs untereinander nicht zu überwinden gewesen wären. Genau dort Flächenbrand setzten die Songs und Themen von Engst an und geben einen ungefilterten Einblick in die raue und gleichzeitig fragile Seele dieser Band. Ihrem Mix aus verschiedenen Facetten sind die Berliner dabei treu geblieben, jedoch ist das Album spürbar härter und rockiger als die vorherige EP. Außerdem wird die Platte durch eine Gastperformance des Sängers der befreundeten Band Massendefekt sowie das Mitwirken einer Bläser-Fraktion (die unter anderem auch für The Bosshoss musiziert haben) bei zwei Tracks abgerundet.

Nun ist also endlich Engsts Zeit gekommen, ohne Fernsehkameras und Werbeunterbrechungen zu zeigen, was sie tatsächlich zeigen wollen – authentisch, ohne Umwege und nie wieder fremdbestimmt.

Engst sind:

Matthias Engst – Gesang

Ramin Tehrani – Gitarre

Chris Dumhard – Bass

Yuri Cernovlov – Schlagzeug

Mehr Info:

www.facebook.com/Engstmusik

www.instagram.com/engst_official