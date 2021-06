Eradicator: mit neuer Single und Video „Echo Chamber“

Eradicator präsentieren das offizielle Video zu Echo Chamber, der zweiten Single vom kommenden Album Influence Denied (Metalville / Rough Trade – VÖ 23.07.).

Die Band selbst beschreibt den Song wie folgt:

„Im Vergleich zur ersten Single Mondays For Murder, zeigt Echo Chamber eine melodischere Seite des neuen Albums, ohne dabei an Durchschlagskraft einzubüßen! Der mit Gangshouts gespickte Refrain ist darüber hinaus eine Hommage an die Alte-Schule: den Thrash Metal der Achtzigerjahre. Textlich handelt der Song von den Auswirkungen von Filterblasen im Internet und das Abdriften in die Welt der Verschwörungsmythen. Im Musikvideo, welches den ersten Teil einer fortlaufenden Geschichte bildet, durchlebt der von Simon Moskon (Cryptex) dargestellte Charakter genau diese Veränderung. In zwei Wochen gibt es dann mit Driven By Illusion die Fortsetzung!“

Line-Up

Sebastian Stöber „Seba“ – Gitarre und Gesang

Sebastian Zoppe „Zoppe“ – Bassgitarre

Jan-Peter Stöber „Pitti“ – Schlagzeug

Robert Wied „Robb“ – Gitarre

Discography

The Atomic Blast (2009)

Madness Is My Name (2012)

Slavery (2015)

Into Obliveon (2018)

https://www.facebook.com/EradicatorThrash

https://www.eradicator.de/