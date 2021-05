Eradicator: mit Video zu „Mondays For Murder“

Gestern veröffentlichen Eradicator das offizielle Video zu ihrer neuen Single Mondays For Murder vom kommenden Album Influence Denied (Metalville / Rough Trade – VÖ 23.07.)

Die Band sagt zu Mondays For Murder:

„Die meisten kennen Montage, an denen es einfach nicht läuft. Mondays For Murder befasst sich aber nicht mit den Konsequenzen eines ausgearteten Wochenendes im klassischen Sinne. Vielmehr beschreibt es auf überspitzte Art, was passiert, wenn die Weltgemeinschaft nicht endlich den Arsch hoch bekommt und die Forderungen von Wissenschaft und Fridays For Future ernst nimmt. Dann erwartet uns nämlich an jedem Wochentag das Grauen.“