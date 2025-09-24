Erase The Day: starten 2025 mit neuer Single „Wounds“ und frischem Line-Up

Die schwedische Metal-Band Erase The Day meldet sich eindrucksvoll zurück: Mit ihrer brandneuen Single Wounds beginnt für die Gruppe eine neue Ära. Der Song zählt zu den bislang härtesten Tracks der Band, geprägt von kompromissloser Aggression, einem mächtigen Refrain und einem epischen Outro. Damit geben Erase The Day einen klaren Ausblick auf ihre musikalische Zukunft – dunkler, schwerer und dynamischer als je zuvor.

Nach einer ruhigeren Phase hat sich hinter den Kulissen viel getan: Filip Armfelt übernimmt fortan den Gesang und verleiht sowohl älteren als auch neuen Songs frische Power und beeindruckende Range. Am Schlagzeug sorgt Christoffer Thorén mit technischem Feingefühl und Kreativität für neue Impulse im Songwriting, während Alexander Råberg als neuer Bassist den Rhythmusbereich erweitert. Die Gitarren bleiben weiterhin in den Händen von Ekin und Sebastian, die das Fundament des Bandsounds bilden.

Mit diesem Line-up zeigen sich Erase The Day stärker und inspirierter denn je. Wounds ist dabei nur der Auftakt – schon in den kommenden Monaten soll weitere neue Musik erscheinen. Auch Live-Fans dürfen sich freuen: Die Band plant, ihre neuen Songs schon bald auf die Bühne zu bringen.