European Metal Festival Alliance: 13 unabhängige, europäische Metalfestivals bilden Allianz

Am 05.06.2020 gaben dreizehn unabhängige, europäische Metalfestivals via Facebook eine Allianz bekannt. In diesem Konsortium würde man die Kräfte bündeln, um eine Musikplattform sowohl für Bands, als auch für Fans zu gründen. Aus unserer Sicht könnte dies ein Versuch sein, sich gegenüber etwaiger, zukünftiger Pandemien ein zweites Standbein zu schaffen. Aus Deutschland sind sowohl das Party.San Metal Open Air, als auch das Summer Breeze vertreten. Doch da man bisher nur folgende Information veröffentlicht hat, ist das alles eher eine Spekulation, als eine wirkliche belegbare Aussage:

Zitat: „13 independent metal festivals from across Europe have joined forces in creating a music platform for both bands and fans in this year without festivals.“

Im Konsortium sind folgende Festivals vertreten: