Evil Drive: veröffentlichen „Demons Within“ am 02.04.2021

Die finnischen Melodic Metaller Evil Drive sind zurück! Auf ihrem neuen und dritten Album präsentiert sich die Band stärker als je zuvor und zudem musikalisch und technisch enorm gewachsen.

Evil Drive haben bereits zwei Longplayer veröffentlicht: The Land Of The Dead (2016) und Ragemaker (2018) wurden von der Presse und Fans gleichermaßen gefeiert.

Das langerwartete dritte Album Demons Within wird am 02.04.2021 von Reaper Entertainment Europe veröffentlicht und weltweit über Universal Music Group vertrieben.

Evil Drive enthüllen zudem das atemberaubende neue Cover-Artwork, welches vom Künstler Jarkko Vanhalakka erstellt wurde.

Die Band erklärt:

„Das lange Warten hat ein Ende! Wir präsentieren stolz das Coverartwork für unser kommendes Album Demons Within, das am 02.04.2021 auf CD und digitalen Formaten weltweit erscheinen wird! Hoffentlich kommen wir dieses Jahr dazu, euch die neuen Songs live zu spielen! Bleibt dran für weitere Updates!“

Die Trackliste liest sich wie folgt:

1. Payback

2. Breaking The Chains

3. Demons Within

4. Rising From The Revenge

5. We Are One

6. Too Wild To Live Too Rare To Die

7. Lord Of Chaos

8. Bringer Of Darkness

9. In The End

10. Ghost Dimension

Die erste digitale Single wird bereits diesen Freitag veröffentlicht.

Sichert Euch die Single direkt hier: https://smarturl.it/RFTR_EvilDrive

Evil Drive sind:

Viktoria Viren – Vocals

J-P Pusa – Guitar

Ville Viren – Guitar

Antti Tani – Drums

Matti Sorsa – Bass

Evil Drive online:

Instagram: https://www.instagram.com/evildriveband/

Facebook: https://www.facebook.com/evildriveofficial

Twitter: https://twitter.com/evildriveband

Quelle: Reaper Entertainment Europe