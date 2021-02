Exhorder: im September auf „Storms Hide The Ground“-Europatour

Im Herbst gibt’s einen beinharten Hammer: Wenn die Liveszene langsam wieder aus dem Corona-Schlaf erwacht, rütteln die US-Kult-Thrasher von Exhorder die Metalwelt gebührend aus der Lethargie.

Die Band aus New Orelans/Louisiana gilt als Mitbegründer des Groove-orientierten Thrash Metals und haben Größen wie Pantera oder Machine Head maßgeblich beeinflusst. Satte 27 Jahre ließ sich die 1985 gegründete Combo Zeit, bis 2019 ihr neues Studioalbum Mourn The Southern Skies erschien. Es ist das Nachfolgewerk des bis heute als absoluter Thrash Metal-Meilenstein geltenden Albums The Law.

Auch live hielt sich die Präsenz der Herren in den letzten zweieinhalb Jahrzehnten auf europäischem Boden sehr in Grenzen, weshalb die Tour ein echtes Highlight für alle Fans härterer Klänge darstellen dürfte.

„Die großartigste Erinnerung an unsere Europatour 2019 ist definitiv, wie viele junge und alte Fans zu unseren Shows kamen“, sagt Kyle Thomas von Exhorder. „Lange haben wir drauf gewartet, endlich wieder in den Niederlanden und in Deutschland spielen zu können.

Im Jahr 2021 wollen wir das wiederholen. Wir haben neue Shows in Belgien und Frankreich, was sich irgendwie vertraut anfühlt, und wir werden zum ersten Mal in Polen und Ungarn sein! Wir sind genauso hungrig wie ihr alle, endlich wieder auf einer Bühne zu stehen und gemeinsam mit euch für ordentlich schweißtreibende Liveshows zu sorgen.“

Als Support-Acts sind Gama Bomb und Evil Invaders mit von der Partie, die die Auftrittsslots in rotierender Reihenfolge belegen.

Mit Gama Bomb gesellen sich fünf Thrasher aus Newry/Irland ins Billing. 2002 gegründet, schlägt die Band einen sehr 80er-lastigen Stil ein, der an frühe Nuclear Assault oder Kreator erinnert. 2020 erschien ihr letztes Studioalbum Sea Savage.

Evil Invaders aus Belgien zählt zu den jüngeren Szene-Vertretern des Thrash und Speed Metals. 2007 gegründet, wird ihr Sound gerne mit frühen Annihilator verglichen. Ihr letztes Album Feed Me Violence erschien 2017. Die Band befindet sich derzeit im Studio, um den Nachfolger dazu aufzunehmen.

„Es ist für uns super-aufregend, unsere erste umfangreiche Tour seit 2013 in Europa zu spielen. Sea Savage war unser bisher bestes Album und wir freuen uns sehr darauf, es live vorzustellen“, sagen die Jungs von Gamma Bomb. Auch ihre Kollegen von Evil Invaders freuen sich: „Wir sehnen uns danach, wieder auf die Straße zu gehen und können es kaum erwarten, diese Shows nach dem Sommer zu machen. Wir werden auf der Tour explodieren, verpasst das bloß nicht!“

Das Line-Up wird außerdem noch von einem Opening Act komplettiert, der hierzulande bereits gehörig von sich reden machte: Chronosphere. Die Griechen standen zuletzt als Anheizer für Overkill auf den europäischen Bühnen. Die Athener gibt es seit 2009. Neben Overkill teilte das Quartett auch bereits mit Sodom, Tankard, Destruction und Carcass eine Bühne.

Exhorder – Storms Hide The Ground European Tour 2021

+ Gama Bomb + Evil Invaders

+ Chronosphere

(Evil Invaders und Gama Bomb tauschen ihre Slots von Show zu Show)

FRI 17.09.2021 (BE) Kortrijk, De Kreun*

SAT 18.09.2021 (DE) Essen, Turock

SUN 19.09.2021 (DE) Mannheim, 7er Club

MON 20.09.2021 (FR) Paris, Le Petit Bain

TUE 21.09.2021 (DE) Aschaffenburg, Colos-Saal

WED 22.09.2021 (CH) Aarau, KiFF

THU 23.09.2021 (DE) Stuttgart, Im Wizemann Club

FRI 24.09.2021 (DE) Geiselwind, Music Hall

SAT 25.09.2021 (DE) Glauchau, Alte Spinnerei

SUN 26.09.2021 (NL) Eindhoven, Dynamo

MON 27.09.2021 (DE) Hamburg, Bahnhof Pauli

TUE 28.09.2021 (DE) Berlin, Hole 44

WED 29.09.2021 (PL) Poznan, U Bazyla

THU 30.09.2021 (PL) Wroclaw, Pralnia

FRI 01.10.2021 (HU) Budapest, Barba Negra

SAT 02.10.2021 (DE) München, Backstage Halle

SUN 03.10.2021 (DE) Lindau, Club Vaudeville

(*) without Evil Invaders

Tickets unter www.eventim.de

web: www.decibel-touring.com

Quelle: Rosenheim Rocks