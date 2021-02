Edenbridge: veröffentlichen „Higher (Acoustic Version 2020)“

Sabine: „Kriege, welcher Art auch immer in der Geschichte, haben die Menschheit immer ausgebremst. Kriege für das Gute gibt es nicht. Es schließt sich einander aus. Üben wir uns hinter die Fassade zu blicken und Illusionen lösen sich auf wie Seifenblasen. Die Seifenblasen haben sich nunmehr in Nebelschwaden verwandelt, die sich bald lichten werden.

„Higher“ bedeutet Höherentwicklung im Sinne von Erkenntnis. Der Mensch entwickelt sich auf allen Ebenen weiter (höher) wenn er erkennt, dass er im Kampf immer auch gegen sich selbst kämpft. Stattdessen „NEIN“ zu sagen und nicht mitzumachen ist revolutionär in der Geschichte der Menschheit. Es lohnt sich nicht gegen etwas zu kämpfen aber sehr wohl sich für etwas einzusetzen. Friedlich.

Nutzen wir unsere Kräfte für Erkenntnis, für Austausch, für den Ausbau von Herzensverbindungen und für Dinge, die uns Freude bereiten. Unterstützen wir andere in ihrem Tun, und verbinden wir uns über die Musik. Musik, die von Herzen kommt gehört zu den stärksten universellen Kräften die es gibt.“

Für die Videoproduktion zeichnet sich abermals wieder Drummer Johannes verantwortlich.

www.ijjdesign.com

https://www.facebook.com/EdenbridgeOfficial

https://www.edenbridge.org/

Quelle: Edenbridge