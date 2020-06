Falconer: launchen neue Single „Kings And Queens“

Am 26. Juni werden die Schweden von Falconer ihr neues Album, From A Dying Ember, via Metal Blade Records veröffentlichen. Einen weiteren Vorgeschmack auf From A Dying Ember bietet euch die neue Single Kings And Queens, welche ihr euch hier anhören könnt:

Streamt die erste Single Desert Dreams hier: metalblade.com/falconer – dort könnt ihr das Album auch in den folgenden Formaten vorbestellen:

– jewelcase-CD

– ltd. digipak CD (incl. 3 bonus tracks – EU exclusive)

– 180g black vinyl (EU exclusive)

– turquoise green marbled vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

– orange white marbled vinyl (EU exclusive – limited to 100 copies)

– light grey marbled vinyl (US exclusive – limited to 300 copies)

Falconer entstanden aus der Asche von Mithotyn, welche sich 1999 auflösten. Danach arbeitete der ehemalige Mithotyn Musiker Stefan Weinerhall (Gitarre) an einem Demo für ein Soloprojekt, welches schließlich zur Gründung der Folk Power Metal Gruppe Falconer führte.

Von Anfang an plante die Band, nicht oft live aufzutreten (ihr letzter Gig war beim ProgPower USA in Atlanta, GA im Jahr 2015). Nachdem sich die Band vor fünf Jahren von der Bühne zurückgezogen hatte, nahm sie sich eine Auszeit, bevor sie ein neues Album in Angriff nahm. Stefan beschloss, den Prozess nicht zu überstürzen, um sicherzustellen, dass das geschriebene Material von höchster Qualität sein würde. Einige frühe Songideen wurden verworfen oder umgeschrieben und darüber hinaus schrieb Stefan gemeinsam mit seinem alten Mithotyn Bandkollegen Karl Beckmann (Guitars/Keyboards) einen alten Song um. Das Echo von Mithotyn ist sicherlich hörbar im Stück Rapture.

Stefan Weinerhall: „Endlich hatten wir auch die Möglichkeit, eine Fiedel und einen Dudelsack in die Musik einzubauen – das ist schon immer unser Wunsch gewesen, einfach um das zusätzliche mittelalterliche und folkloristische Gefühl zu erhalten. In dieser Zeit schrieben wir auch die intensivste Ballade aller Zeiten, die sich als Rejoice The Adorned herausstellte – nur mit Klavier, Tasten und Streichern.“

Gemischt und gemastert von Andy LaRocque, wurde From A Dying Ember wieder einmal im Sonic Train Studio aufgenommen. Stefan Weinerhall: „Zusammenfassend lässt sich sagen, dass From A Dying Ember einige Elemente enthält, welche es von einem typischen Falconer Album abhebt. Es passiert unheimlich viel und es gibt völlig neue Elemente zu entdecken!“

From A Dying Ember Tracklist:

1. Kings And Queens

2. Desert Dreams

3. Redeem And Repent

4. Bland Sump Och Dy

5. Fool’s Crusade

6. Garnets And A Gilded Rose

7. In Regal Attire

8. Rejoice The Adorned

9. Testify

10. Thrust The Dagger Deep

11. Rapture

12. The Cauldron (Digipak Bonus Track)

13. Portals Of Light (Acoustic Version – Digipak Bonus Track)

14. Long Gone By (Acoustic Version – Digipak Bonus Track)

Falconer Line-Up:

Mathias Blad – Vocals

Stefan Weinerhall – Guitar

Jimmy Hedlund – Guitar

Magnus Linhardt – Bass

Karsten Larsson – Drums

Falconer online:

https://www.facebook.com/falconermetal