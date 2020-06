The Black Dahlia Murder: kündigen Verminous European Tour 2021 an

The Black Dahlia Murder haben erst im April ihr neues Album Verminous via Metal Blade Records veröffentlicht und kündigt nun die erste Europatour an, um das Album entsprechend vorzustellen. Los geht’s im Januar 2021 und mit dabei sind Rings Of Saturn und Viscera.

The Black Dahlia Murder

+ Rings Of Saturn

+ Viscera

08/01/21 DE Essen – Turock

09/01/21 DE München – Backstage

10/01/21 DE Cham – L.A.

11/01/21 CZ Praha – Nova Chmelnice

12/01/21 HU Budapest – Dürer Kert

13/01/21 SI Ljubljana – Kino Siska

14/01/21 IT Paderno Dugnano – Slaughter Club

15/01/21 CH Pratteln – Z 7

16/01/21 FR Lyon – CCO

17/01/21 FR Nantes – Le Ferrailleur

19/01/21 ES Madrid – Caracol

20/01/21 ES Barcelona – Bóveda

21/01/21 FR Tarbes – La Gespe

22/01/21 FR Paris – Petit Bain

23/01/21 BE Vosselaar – Biebob

24/01/21 UK London – ULU Live

25/01/21 UK Birmingham – O2 Academy 2

26/01/21 UK Sheffield – O2 Academy

27/01/21 UK Glasgow – Classic Grand

28/01/21 UK Belfast – Limelight

29/01/21 IE Dublin – Voodoo Lounge

30/01/21 UK Southampton – The Loft

31/01/21 UK Bristol – The Fleece

02/02/21 NL Amsterdam – Q-Factory

03/02/21 NL Enschede – Metropool

04/02/21 DE Hannover – Faust

05/02/21 DE Frankfurt – Batschkapp

06/02/21 DE Kiel – Orange Club

07/02/21 DK København – Vega

08/02/21 SE Göteborg – Valand

09/02/21 SE Stockholm – Slaktkyrkan

10/02/21 SE Umeå – Droskan

11/02/21 FI Oulu – Hevimesta

12/02/21 FI Tampere – Olympia Kortteli

13/02/21 FI Helsinki – On The Rocks

14/02/21 EE Tallinn – Club Tapper

15/02/21 LV Riga – Melna Piektdiena

16/02/21 LT Vilnius – Vakaris

17/02/21 PL Warszawa – Hydrozagadka

18/02/21 DE Berlin – Musik & Frieden

19/02/21 DE Leipzig – Hellraiser

20/02/21 DE Stuttgart – Wizemann

Streamt und kauf Verminous unter: metalblade.com/tbdm

Verminous ist The Black Dahlia Murders bislang dynamischstes, mitreißendstes sowie emotionalste Werk, ohne dass die Band Kompromisse eingehen oder nur einen Bruchteil ihrer Heaviness aufgeben würde. „Ich denke, dies ist der größte Sprung, den wir je von einem Album zum nächsten gemacht haben. 2017 waren wir auf Nightbringers so kreativ wie selten zuvor, doch Verminous geht noch viel weiter“, sagt Sänger Trevor Strnad. „Es ist ein sehr facettenreiches, launenhaftes Album mit markanter Ausstrahlung. Wir haben mit neuen Sounds und Ideen experimentiert, ohne unsere zackige Handschrift zu verlieren. Es gibt viele Details zu entdecken, kleine Überraschungen in jedem Song, so dass alle zusammen ein lebendiges, atmendes Ganzes ergeben. Es ist die beste Musik, die diese Band jemals geschaffen hat, und wird als solche für sich alleinstehen.“

Während die Drums im Studio The Pipeyard in Plymouth in Michigan unter der Aufsicht von Ryan „Bart“ Williams, dem ehemaligen Bassisten der Band und langjährigen Aufnahmeexperten, eingespielt wurden, kam der Großteil des Materials in New Jersey in Gitarrist Brandon Ellis‘ Shred Light District in den Kasten. Den Mix übernahm Tue Madsen, das Mastering Alan Douches. Ellis produzierte Verminous gemeinsam mit seinen Mitmusikern, um mehr Kontrolle als früher über alle Abläufe zu haben. So konnten The Black Dahlia Murder sämtliche Kleinigkeiten ausfeilen, bevor sie die Tracks zu Madsen nach Dänemark schickten. „Zu sagen, wir seien pedantisch gewesen, wäre sogar noch untertrieben. Tue hat herausragende Arbeit geleistet. Seine Abmischung klingt organisch und klassisch, nicht zu glatt. Die Platte wirkt ‚old school‘ und authentisch, im Gegensatz zu vielen anderen heutzutage nicht übertrieben sauber und bis zum Gehtnichtmehr nachbearbeitet. Der Sound sollte Persönlichkeit ausstrahlen, und Tue half uns dabei, genau das zu erreichen. Danach hat Alan dem Ganzen beim Mastering einen genialen Feinschliff verliehen. Er verlieh ihm jenen Glanz, den man jetzt hört.“ Die einzigen weiteren Personen, mit denen die Gruppe arbeitete, waren Michael Ghelfi, der sich auf Soundscapes versteht und das Intro-Sample komponierte, um die ‚krankhafte‘ Grundstimmung vorzugeben, und Illustrator Juanjo Castellano, der das Cover anfertigte. „Es ist ein tolles und traditionelles Death-Metal-Artwork. Meiner Meinung zeigt es eine Kloake des Bösen unter der Erde, wo das Ungeziefer lebt. Schaut man genau hin, entdeckt man alle möglichen Nager, Insekten und anderes Getier. Juanjos Detailverliebtheit macht es unvergleichlich.“

