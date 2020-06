Epica: enthüllen sechste Folge ihres Studio Vlogs

Ende 2019 haben die niederländischen Symphonic Metal Giganten Epica in den Sandlane Recording Facilities begonnen, ihr achtes Album aufzunehmen.

Im April, nachdem sie schon die Aufnahmen mit einem kompletten Symphonie-Orchester abgeschlossen hatten, hat die Band noch viele zusätzliche Aufnahmen mit verschiedenen Instrumenten gemacht, um das neue Album noch vielseitiger zu machen.

In der fünften Studio Vlog Episode erhaltet ihr einen Einblick in diesen Aufnahmeprozess.

VLOG #6:

Coen Janssen kommentiert: ‘Um das Symphonie-Orchester zu vervollständigen, haben wir für die Songs natürlich noch einen Flügel gebraucht! Es ist immer wieder schön, mit diesem wundervollen Instrument in den Sandlane Recording Studios Aufnahmen zu machen. Wir haben auch Jeroen Goosens wieder zu uns eingeladen, um einige faszinierende ethnische Wind-Instrumente für eine einzigartige Atmosphäre aufzunehmen! Um das alles abzurunden, haben wir jede Menge Percussion ins Studio gebracht und hatten damit auch unglaublich viel Spaß. Das sind für mich alles Sahnehäubchen und ich hoffe, das Ergebnis schmeckt dann auch danach ;)!’

Epicas neues Album erscheint im Herbst via Nuclear Blast Records. Anlässlich der Veröffentlichung werden Epica ausführlich Europa mit der Epic Apocalypse Co-Headliner Tour zusammen mit Apocalyptica und Support Wheel betouren.

Live Dates:

Design Your Universe – 10th Anniversary Shows – Latein Amerika

03.09.2020 CL Santiago – Teatro Caupolican *Rescheduled*

05.09.2020 EC Quito, – El Teleferico *Rescheduled*

06.09.2020 PE Lima – Centro de Convenciones Barranco *Rescheduled*

The Epic Apocalypse Tour 2020

w/ Apocalyptica, Wheel

21.10.2020 CH Zurich – Komplex

22.10.2020 CH Lausanne – Komplex

23.10.2020 IT Milan – Fabrique

25.10.2020 HU Budapest – Barba Negra

26.10.2020 CZ Brno – Hala vodova

27.10.2020 D Munich – Tonhalle

29.10.2020 S Stockholm – Berns

30.10.2020 N Oslo – Sentrum

31.10.2020 DK Copenhagen – Amager bio

02.11.2020 D Hannover – Capitol

03.11.2020 D Hamburg – Docks

04.11.2020 D Berlin – Columbiahalle

06.11.2020 PL Warsaw – Progresja

08.11.2020 D Leipzig – Haus Auensee

09.11.2020 AT Vienna – Gasometer

21.11.2020 Fi Helsinki- Ice Hall

26.11.2020 P Lisbon – Coliseum

28.11.2020 E Murcia – Gamma

29.11.2020 E Madrid – La Riviera

30.11.2020 E Barcelona – Razzmatazz

01.12.2020 F Toulouse – Bikini

03.12.2020 F Paris – Zenith

04.12.2020 BE Brussels – AB

05.12.2020 UK London – Roundhouse

07.12.2020 UK Bristol – O2 Academy

08.12.2020 UK Glasgow – O2 Academy

09.12.2020 UK Manchester – Academy

11.12.2020 NL Amsterdam – AFAS Live

12.12.2020 LUX Luxembourg – Den atelier

15.12.2020 D Cologne – Carlswerk Victoria

16.12.2020 D Wiesbaden – Schlachthof

17.12.2020 D Ludwigsburg – MHP Arena

Tickets und VIP Ugrades für alle Shows sind via www.epica.nl/tour erhältlich.

Epica sind:

Simone Simons – Vocals

Isaac Delahaye – Guitars

Mark Jansen – Guitars, Grunts, Screams

Coen Janssen – Synths, Piano

Ariën Van Weesenbeek – Drums

Rob Van Der Loo – Bass

