Fallen Letters: planen die Veröffentlichung ihres Debüt-EP „Forlorn Pages“ für dieses Jahr

Fallen Letters ist ein dynamisches Alt Rock/Metal-Duo mit Sitz in Bangalore, Indien, das tief in die Essenz dieser Genres eindringt. Inspiriert von einflussreichen Künstlern wie Blackfield, Deftones, Opeth und Katatonia, bringen sie ihre Leidenschaft für Alt/Prog Rock und Metal in die Gestaltung eines einzigartigen und fesselnden Sounds ein.

Das Geisteskind von Vishal Naidu (Gesang, Gitarren, Bass, Keyboards) und Aditya Ramesh (Gitarren, Bass, Hintergrundgesang), Fallen Letters verbindet nahtlos ihre unterschiedlichen Perspektiven und ihr Verständnis von Musik. Deren Kompositionen umarmen Melancholie, überwinden die Barrieren der Zeit und laden die Zuhörer ein, sich auf eine emotionale und verletzliche Reise zu begeben. Mit einem unerschütterlichen Engagement für eindringliches Songwriting gestaltet, Fallen Letters ihre klanglichen Landschaften sorgfältig und verleiht jedem Ton Sinn und Tiefe.

Fallen Letters steht kurz davor, ein unerforschtes Kapitel in ihrer musikalischen Geschichte mit der Veröffentlichung ihrer Debüt-EP Forlorn Pages zu enthüllen, die hauptsächlich von Vishal Naidu produziert und bearbeitet wird und für 2024 geplant ist. Der renommierte Produzent Mike Langford, bekannt für seine Arbeit mit Bands wie Evans Blue, Parabelle und Deadset Society, übernimmt das Mixing und die Schlagzeugproduktion für die EP. Bereitet euch darauf vor, euch auf eine Reise in diese unerzählte Erzählung zu begeben, denn ihre Debütsingle Remain A Memory soll am 20.10.2023 über Alterfate Records veröffentlicht werden.