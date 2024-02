DeVere: haben einen neuen Track mit dem Titel „Dead Before I Die“ veröffentlicht

DeVere kehren mit ihrem dritten Angebot, Dead Before I Die, am 02.02.2024 über alle Streaming-Dienste zurück. Der beunruhigende, schwere, orchestral beladene Track gewährt einen Einblick in die breitere Erkundung aller lauten Dinge durch die Band. Eine kurzzeitige Abkehr von ihren bisherigen energiegeladenen Veröffentlichungen, Dead Before I Die ist ein epischer Koloss, der mit einem brüllenden, emotionalen Gesangsmeisterwerk, virtuosen Gitarren und einer lebendigen, filmreifen Streicheranordnung prahlt.

Der Leadsänger Sammy Cassidy sagt: „Dead Before I Die handelt von dieser hinterhältigen Stimme in deinem Kopf. Diejenige, vor der du dich am meisten fürchtest, die Stimme, die will, dass du tot bist. Sie ist meistens still. Aber sie verschwindet nie, sie ist immer da, wie eine Spinne, die in einem Riss eingebettet ist und darauf wartet, dass das Leben dich in die dunklen Höhlen deines Geistes führt.“

DeVere haben mehrere ausverkaufte Headliner-Shows in London gespielt und vor Tausenden beim Download Festival gespielt, was einen unter dem Radar liegenden Wirbel unter ihrer neu gefundenen treuen Anhängerschaft erzeugt hat.

Produziert von dem britisch nominierten Bassisten der Band, Will Vaughan (Dorian Electra, James Arthur, Oliver Tree), und Charlie Russell (Wargasm, AltJ, Kasabian).

Dead Before I Die wird am 02.02.2024 auf allen Streaming-Plattformen veröffentlicht.