Fates Warning: launchen Lyricvideo zur neuen Single „Now Comes The Rain“

Am 6. November werden Fates Warning ihr neues Album Long Day Good Night via Metal Blade Records veröffentlichen. Einen Vorgeschmack auf das Album bietet euch das Lyricvideo zur neuen Single Now Comes The Rain, welches ihr euch hier ansehen könnt:

Die erste Single Scars könnt ihr euch nach wie vor hier anhören: metalblade.com/fateswarning – dort kann Long Day Good Night in den folgenden Formaten

vorbestellt werden:

– digipak-CD

– ltd. digibook-CD

– 180g black vinyl (EU exclusive)

– red / black marbled vinyl (EU exclusive – limited to 500 copies)

– dark goldenrod marbled vinyl (EU exclusive – limited to 300 copies)

– clear / black marbled vinyl (EU exclusive – limited to 200 copies)

– orange / black dust splatter vinyl (Kings Road exclusive – limited to 100 copies)

– orange / red marbled vinyl (US exclusive)

– clear w/ red & orange splatter vinyl (US exclusive)

Fates Warning sind seit über 35 Jahren eine feste Instanz in Sachen Progressive Metal. Die Band prägte den Stil maßgeblich mit und entwickelte ihn weiter, ohne ihre Integrität zu gefährden oder an Bedeutung zu verlieren. Nun im Jahr 2020 legt sie in Form von Long Day Good Night das weitläufigste, längste Album ihrer ereignisreichen Karriere vor. „Stilistisch unterscheidet sich die Musik, die wir dafür geschrieben haben, vom Rest unseres Repertoires“, erklärt Sänger Ray Alder. „Einige Songs enthalten elektronische Elemente, andere fühlen sich angenehm schwerelos an, und manche grooven auch für unsere Verhältnisse relativ straight drauflos, nicht zu vergessen mehrere ziemlich harte Nummern. Wir haben uns um eine möglichst breite Vielfalt bemüht, damit die Leute nicht den Eindruck bekommen, immer nur ein und denselben Song zu hören.“ In dieser Hinsicht kommt das Album einer metaphorischen Achterbahnfahrt gleich, da sich die Stimmung ständig ändert, und ist vermutlich das bisher abwechslungsreichste Werk der Gruppe.

Mitte 2019 nach ihrer Tour mit Queensrÿche begann Gitarrist Jim Matheos mit dem Komponieren, wobei er ungefähr ein Jahr lang eng mit Alder zusammenarbeitete und 13 Stücke für ihr ebensovieltes Album fertigstellte – das zufälligerweise 72:22 Minuten dauert. Trotz der vielen Plattenproduktionen, die Fates Warning schon durchgezogen haben, betont Ray, dass dies stets mit großen Anstrengungen verbunden ist. „Uns ist noch kein Album leicht von der Hand gegangen. Der Weg von einer Idee zum fertigen Song gestaltet sich lang, und manchmal denkt man, er sei gut so, bekommt dann aber noch einen Einfall und muss ihn ausprobieren. Nicht alles funktioniert letzten Endes, doch man muss es wenigstens versuchen, um am Ende zu wissen, dass man nichts ausgelassen hat, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Jim und ich haben ein Jahr lang praktisch jeden Tag an dem Album gearbeitet; ich bin relativ zufrieden damit, wie es ausgefallen ist und welche Stile es abdeckt. Man könnte sagen, dass sich darin die gesamte Zeit niedergeschlagen hat, in der wir zusammen Musik machen.“

Als Gäste treten auf dem Album Tour-Gitarrist Mike Abdow mit mehreren Solos und Porcupine Tree-/The Pineapple Thief-Drummer Gavin Harrison auf, der in When Snow Falls sowie Under The Sun zu hören ist, wobei die Band erstmals ein richtiges Streicher-Ensemble einsetzt. Die harte Arbeit aller Beteiligen lässt sich beim Hören des Ergebnisses nicht von der Hand weisen. Fates Warning machen auf Long Day Good Night, einen weiteren mutigen Schritt vorwärts und läuten die nächste Phase ihrer aufregenden Laufbahn ein.

Long Day Good Night Tracklist:

1. The Destination Onward

2. Shuttered World

3. Alone We Walk

4. Now Comes The Rain

5. The Way Home

6. Under The Sun

7. Scars

8. Begin Again

9. When Snow Falls

10. Liar

11. Glass Houses

12. The Longest Shadow Of The Day

13. The Last Song

