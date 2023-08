Feuertal Festival: am 24.08.2024 geht das stimmungsvolle Treiben auf der Hardt weiter

Gerade ist der letzte Akkord auf der stimmungsvoll-mittelalterlichen Hardt verhallt, da heißt es auch schon: Nach dem Feuertal ist vor dem Feuertal. 2024 wartet eines der atmosphärischsten Open Airs überhaupt mit einem frischen Line-Up und neuen Termin auf: Am 24. August wird das Feuertal-Festival dann stattfinden. Dieses Mal mit:

Lord Of The Lost

Mr. Hurley & Die Pulveraffen

The O´Reillys & The Paddyhats

End Of Green

Rauhbein

Scarlett Dorn

Schon lange haben sich die Hamburger von Lord Of The Lost zu einer festen Szenegröße etabliert. Seit ihrer Teilnahme vom Eurovision Song Contest und einer Tour als Special Guest von Iron Maiden ist die Band um Frontmann Chris Harms in aller Munde. Mit ihren düster-eingängigen Sounds und ihren spektakulären, extravaganten Bühnenshows werden die Hanseaten im kommenden August ganz sicher auch über Wuppertal Blood And Glitter regnen lassen.

Mr. Hurley & Die Pulveraffen sind auf der Hardt keine Unbekannten mehr. Mit ihrem mitreißenden Folk Rock haben die Piraten aus dem karibischen Osnabrück dort bereits für gute Stimmung gesorgt. Weil das beim Publikum exzellent ankam, bekleidet die Band im nächsten Jahr den Slot als Co-Headliner.

Ebenfalls gern gesehene Feuertal-Gäste sind The O´Reillys & The Paddyhats. Die siebenköpfige Folk Punk Band aus Deutschland ist für ihre schweißtreibenden Livekonzerte bekannt. Im September wird mit Wake The Rebels ein neues Studioalbum erscheinen.

Um die Dark Rocker von End Of Green war es die letzten Jahre etwas still geworden. Szene-Fans dürfen sich auf einen ihrer seltenen Liveauftritte und eine Back-To-The-Roots-Show freuen.

Mit Rauhbein gesellt sich eine der derzeit am heißesten gehandelten Folk Rock Bands zum Line-Up. Die Hessen um den charismatischen Sänger Henry haben erst im Juli ihr neues Album Herz Eines Kriegers veröffentlicht, auf dem sich unter anderem das Duett Typen Wie Wir mit Micha Rhein von In Extremo befindet.

Das Festival eröffnen werden Scarlett Dorn, um die gleichnamige deutsch-russische Sängerin. Düster-poppige Melodien, ein elegantes Spiel mit Sounds und Genre-Grenzenlosigkeit sind ihr Markenzeichen.

Das Feuertal Festival ist jedoch viel mehr als nur sein spielstarkes, bühnenfreudiges Line-Up. Es ist eine Reise in eine andere Zeit. Ein von vielen lang ersehnter Trip in eine stimmungsvolle, fast magisch-mystische Welt. Die malerisch gelegene Location wird von allerlei mittelalterlich inspiriertem Treiben eingerahmt.

Neben der Hauptbühne lockt wieder ein traditioneller Mittelaltermarkt und lädt zum Stöbern in vergangenen Zeiten ein. Neben Handwerk und allerlei Schönem präsentiert sich dabei auch eine prunkvolle Schlemmermeile, die ganz im Sinne mittelalterlicher Gastfreundschaft für das leibliche Wohl sorgt – Jahr für Jahr entsteht so mitten im Herzen Wuppertals ein Momentum fürs ganz Besondere.

Camping wird auch im nächsten Jahr wieder wie gewohnt am Freibad Mirke möglich sein. Der Ticketverkauf ist gestartet. Dabei lohnt es sich nicht allzu lange zu warten – die Veranstaltung ist bereits seit Jahren regelmäßig ausverkauft.

www.feuertal-festival.de