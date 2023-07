Feuertal Festival: am 26.08.2023 geht das stimmungsvolle Treiben auf der Hardt weiter

Am 26. August 2023 öffnet das Feuertal Festival auf der Wuppertaler Hardt wieder seine Tore. Neben den Headlinern Feuerschwanz sind Die Apokalyptischen Reiter, Die Letzte Instanz, Unzucht, Haggefugg und Fuchsteufelswild bestätigt. Die letzten Tickets für die Veranstaltung sind nun im Vorverkauf. Bereits in den letzten Jahren war die Veranstaltung jeweils im Vorfeld ausverkauft.

Die fränkischen Mittelalter Folk-Rocker von Feuerschwanz zählen zu den erfolgreichsten Acts der Szene. Ihr aktuelles Album Memento Mori landete auf Platz 1 der deutschen Charts und markiert damit den bisher größten Erfolg der Bandgeschichte. 2004 als humorvolle Mittelalterband gegründet, haben sich Feuerschwanz längst zu einer der größten und ernstzunehmenden Bands der deutschen Rockszene etabliert. Hinter Pseudonymen wie Hauptmann Feuerschwanz oder Hans der Aufrechte stehen großartige Musiker. Ihre Kombination aus Heavy Metal gepaart mit instrumentalen und visuellen Elementen aus der Mittelalter- und Folk-Szene sowie ihr charismatischer Sinn für Humor macht aus Feuerschwanz ein echtes Unikat.

Die Apokalyptischen Reiter aus dem thüringischen Weimar zählen längst auch zum Who Is Who der Szene. Im April erschien ihr aktuelles Album Wilde Kinder, das auf Platz 9 in den Charts einstieg. Die Band lässt Heavy Metal- und Folk Elemente miteinander verschmelzen und ist für ihre mitreißenden und schweißtreibenden Liveshows bekannt. Mit Sicherheit wir die Band auch die Hardt zum Kochen bringen.

Für Die Letzte Instanz wird der Auftritt beim Feuertal-Festival ein ganz Besonderer sein: Die Band, die sich musikalisch einer Art intensiven Brachialromantik verschrieben hat, feiert ihr sage und schreibe 25. Bandjubiläum! Das Sextett aus Dresden hat dabei das neueste Studioalbum Ehrenwort mit im Gepäck, auf dem sie einmal mehr ihren virtuosen Freigeist, klassische Musik und diverse Rockspielarten miteinander verschmelzen zu lassen, beweist.

Die Hannoveraner von Unzucht sind seit 2009 aktiv. Die Dark Rocker charteten mit ihrem 2020 veröffentlichten Werk Jenseits Der Welt auf Platz 9 und haben sich als feste Szene-Größe längst einen Namen gemacht.

Haggefugg sind seit 20215 für ihren bodenständigen Mittelalterrock bekannt. Mit Dudelsäcken und Schalmeien in Rockbesetzung verschmelzen hier eigene und althergebrachte Melodien zu einem zeitgemäßen Sound.

Auch Fuchsteufelswild entstammen der Mittelalter-Szene. Mit mittelalterlicher Marktmusik startete die Band ihre Karriere 2014. 2017 erhielten die Musiker eine Auszeichnung als beste Folkrockband von der Deutschen Rock & Pop.

Das Feuertal Festival ist jedoch viel mehr als nur sein spielstarkes, bühnenfreudiges Line-Up. Es ist eine Reise in eine andere Zeit. Ein von vielen lang ersehnter Trip in eine stimmungsvolle, fast magisch-mystische Welt. Die malerisch gelegene Location wird von allerlei mittelalterlich inspiriertem Treiben eingerahmt.

Neben der Hauptbühne lockt wieder ein traditioneller Mittelaltermarkt und lädt zum Stöbern in vergangenen Zeiten ein. Neben Handwerk und allerlei Schönem präsentiert sich dabei auch eine prunkvolle Schlemmermeile, die ganz im Sinne mittelalterlicher Gastfreundschaft für das leibliche Wohl sorgt – Jahr für Jahr entsteht so mitten im Herzen Wuppertals ein Momentum fürs ganz Besondere.

Feuertal Festival 2023 mit:

Feuerschwanz

Die Apokalyptischen Reiter

Letzte Instanz (25 Jahre Jubiläumsshow)

Unzucht

Haggefugg

Fuchsteufelswild

Moderation: Der Schulz (Unzucht)

Termin: 26.08.2023

Ort: Waldbühne Hardt

Ticketpreis: 47,50 € plus Gebühren

Einlass: 13 Uhr

Beginn: 14 Uhr

Camping: Freibad Mirke

25.08., 10 Uhr bis 27.08., 14 Uhr

Preis: 18,- € plus Gebühren

www.feuertal-festival.de