Finnegan’s Hell: veröffentlichen Single Nummer zwei aus dem kommenden Album

Der Ausreißerzug Finnegan’s Hell nimmt Fahrt auf. Single Nummer zwei aus dem kommenden Album ist ein ultraschneller Pogo-Kracher namens Mickey Finn – eine Geschichte darüber, dass man etwas in seinen Drink geschüttet bekommt und mit den Konsequenzen leben muss. Der Song basiert auf einer wahren Geschichte, und das gleichzeitig veröffentlichte Video ist für empfindliche Zuschauer nicht geeignet.

Das lang erwartete neue Album One Finger Salute von Finnegan’s Hell wird am 25. November veröffentlicht. Der Titelsong erschien bereits vor einigen Wochen als Single und erhielt in ganz Europa sowie in den USA und Kanada begeisterte Kritiken. Die einflussreichen Londoner Celtic Punks schrieben: „Wir freuen uns, berichten zu können, dass sie den gleichen Schwung, die gleiche Intensität und die gleiche Attitüde haben wie zuvor“ und schlussfolgern: „Das ist der Beweis, dass jemand einen neuen Platz an der Spitze des Celtic-Punk einnehmen muss!“.

In ihrer schwedischen Heimat werden Finnegan’s Hell von der Presse oft als „The Swedish Pogues“ bezeichnet. Obwohl die Band die Lautstärke aufgedreht und das Tempo deutlich erhöht hat, ist Mickey Finn ein gut ausgearbeiteter Song mit der gleichen ansteckenden Melodie und dem geradlinigen Text, der das Markenzeichen von Mr. MacGowan und seinen Männern war.

Das Video zu Mickey Finn wurde von Michael Ek gedreht, und dieses Mal hat er sich voll ins Zeug gelegt. Empfindliche Betrachter aufgepasst!