Finnegan’s Hell: veröffentlichen Video zum Titeltrack ‚Work Is The Curse Of The Drinking Class‘

Work Is The Curse Of The Drinking Class ist der Titeltrack des neuen Albums der schwedisch-keltischen Folk-Rock-Spezialisten Finnegan’s Hell. Das von Wild Kingdom Records veröffentlichte Album beleuchtet, wie die Arbeit Menschen auf der ganzen Welt daran hindert, nach eigenem Ermessen zu trinken.

„Oscar Wildes berühmte Worte ‚Work Is The Curse Of The Drinking Class‘ sind heute genauso relevant wie vor mehr als hundert Jahren, als er sie aussprach. Dennoch befinden sich Menschen auf der ganzen Welt in einer Situation, in der ihre Arbeit den Alkoholkonsum beeinträchtigt. Es ist das Werk des Teufels, und wir werden es nicht stillschweigend akzeptieren“, sagt Reverend Mick Finnegan.

Zusammen mit dem neuen Album veröffentlichen Finnegan’s Hell in Zusammenarbeit mit einer schwedischen Brauerei ein Bier. Zeitgleich präsentiert die Band ihr neues Video zum Titelsong, in dem dokumentarisches Bildmaterial über die Arbeitsbedingungen von Astronauten dazu verwendet wird, Oscar Wildes berechtigte Kritik an den Nebenwirkungen des modernen Arbeitslebens zu illustrieren.

Hier den Clip ansehen:

Das Album, das über Wild Kingdom Records veröffentlicht wird, ist ein Tribut an die durstigen irischen Dichter Oscar Wilde und Shane MacGowan, sowie an Schwedens bekanntesten Barden Carl Michael Bellman.

„This album is our most ambitious one so far, and I dare say it sets a new standard within the Celtic punk genre, which for years has been in need of revitalization. Work Is The Curse Of The Drinking Class is a witty and intelligent album and, at the same time, full of that raw energy which makes you wanna knock back a dozen pints and go stagediving head first. If Oscar Wilde was alive today he would have loved hearing this album“, sagt Pabs Finnegan, der Sänger der Band.

Als Finnegan’s Hell sich 2010 formten, schwor die Gemeinschaft nur über drei Dinge zu singen: das Leben, den Tod und den Alkohol. Auf ihrem dritten Album bleiben sie diesem Konzept treu. Die Single Six Feet Under behandelt alle drei Themen. Das Musikvideo wurde vom schwedischen Filmemacher Michael Ek gedreht, der sich vom Jim Jarmusch Zombiefilm The Dead Don’t Die inspirieren ließ. Der Song und das Video können als Metapher, für den lebenslangen Kampf eine schlechte Angewohnheit aufzugeben, angesehen werden.

Mehr zur Band:

Finnegan´S Hell gehören zur Speerspitze des Celtic Punkrock. Und dafür darf man sogar aus Schweden kommen.

Denn Schweden können musikalisch eh alles.

Und das sogar so verdammt authentisch und toll, dass selbst Medien wie die Irish Times schwer begeistert sind.

Das völlig brillant betitelte und mit einem famosen Cover veredelte Work Is The Curse Of The Drinking Class ist ein Lehrstück in Sachen Folk-Punk, das im Vergleich zu manchen schon etwas älteren Genre-Kollegen vehement Arsch tritt, aber auch eine Menge Feeling und Authentizität transportiert.

Auf ihrem dritten Longplayer servieren Finnegan´S Hell ein Hitfeuerwerk, das aufgrund der erstklassigen Produktion auch auf Konserve enorm Spaß macht.

„The New Wave Of Swedish Celtic Punk“ takes no prisoners! Hoch die Tassen!

Finnegan´S Hell live:

17.04.2020 (DEU) Berlin, Wild at Heart

18.04.2020 (DEU) Neukirchen-Knüll, Irish Night, Sägewerk

06.06.2020 (DEU) Hameln, Paddy Rock Festival

https://finneganshell.com

www.facebook.com/finneganshell