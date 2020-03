Maxxwell: mehrere Konzerte abgesagt/verschoben

Auch die Schweizer von Maxxwell müssen aufgrund der Coronavirus-Lage einige Konzerte absagen, bzw. verschieben. Betroffen sind aktuell der 12.03. in Ingolstadt, der 13.03. in Königsbrunn und der 14.03 in Metzingen. Metzingen wurde auf den 12. September 2020 verschoben, Tickets behalten ihre Gültigkeit. Bei den anderen Terminen wird an einer Lösung gearbeitet. Behaltet die Facebook-Seite der Band im Auge: https://www.facebook.com/maxxwellswitzerland/

Hier das Statement von Maxxwell:

Hallo Leute

Leider wurde die Show in Ingolstadt wegen des Coronavirus abgesagt. Wir halten euch auf dem Laufenden!

Aufgrund der sich stetig ändernden Coronavirus-Situation sehen wir uns gezwungen, die Konzerte vom 13. März und 14. März abzusagen resp. zu verschieben. Es tut uns sehr leid, wir haben uns auf die Shows gefreut. Wir arbeiten an einer Lösung und werden euch zeitnah informieren. Die Show im Club Thing e.V. in Metzingen findet am 12. September 2020 statt, bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.