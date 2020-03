Soul Grinder: „Chronicles Of Decay“ erscheint im Mai

Die Bremer Death Metaller von Soul Grinder, welche im Dezember 2018 mit ihrer EP Sadistic Parasite erstmals szeneweit für Aufsehen sorgten, sind gerade schwer damit beschäftigt die Arbeiten an ihrem Debütalbum abzuschließen, welches im Mai veröffentlicht werden soll. Das Album wird den Titel Chronicles Of Decay tragen und auf gut 45 Minuten feinsten Death Metal, von Blast Speed Attacken, über groovige Dampfwalzen bis hin zu mystischen Hymnen enthalten. Euch erwartet ein abwechslungsreiches Album, welches dabei jedoch nie all zu sehr vom Weg des brutalen Death Metal abkommt. Anbei gibts einen ersten Einblick auf das, vom amerikanischen Künstler Riddick Art gestaltete, Artwork. Das Datum für eine zünftige Record Release Show steht bereits fest: Am 9. Mai werden sich in der Zollkantine in Bremen neben Soul Grinder auch Divide und Negator die Ehre geben, um das Erscheinen von Chronicles Of Decay gebührend zu feiern. Be prepared!

Record Release Show

9. Mai 2020, Zollkantine, Bremen, GER /w Divide, Negator

https://www.facebook.com/soulgrindermetal/