Fleshgod Apiocalypse: enthüllen „Worship And Forget“-Visualizer & neues Studioalbum „Veleno“ überall erhältlich

Die italienischen Orchestral Death Metal-Maestros Fleshgod Apocalypse lassen heute ihr langerwartetes Studioalbum Veleno via Nuclear Blast Records auf die Welt los. Zur Feier des Tages hat die Band um den wieder an Mikrofon und Gitarre zurückgekehrten Frontmann Francesco Paoli einen brandneuen Visualizer zum Song Worship And Forget online gestellt, den es hier auf YouTube zu sehen gibt:

Francesco bezieht Stellung: „Der Tag ist endlich gekommen. Ich weiß nicht mehr genau, wie oft ich dieses Statement geschrieben und wieder gelöscht habe, da es fast ein Ding des Unmöglichen ist, die richtigen Worte dafür zu finden, wie sich dieses neue Album für uns anfühlt bzw. wie viel es uns bedeutet. Man sagt, dass die fünfte Platte einer jeden Band eine wegweisende sei. Doch nach all dem, was wir in den letzten Jahren durchgemacht haben, ist sie für uns weitaus mehr… Sie ist ein Neuanfang, der Beginn einer neuen Ära. »Veleno« transportiert ebenjenen Geist und spiegelt die erneuerte Stärke innerhalb der Band gekonnt wider. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen, lassen wir die Musik sprechen!“

Holt euch Veleno hier: www.nuclearblast.com/fleshgodapocalypse-veleno

