Fleshgod Apocalypse: veröffentlichen Drum Playthrough zu „Cold As Perfection“

Die italienischen Maestri des Orchestral Death Metals, Fleshgod Apocalypse, sorgen in der Sommerhitze für Abkühlung mit ihrem neusten Streich: Die Band zollt ihrem Song Cold As Perfection Tribut und dropped heute ein Drum Playthrough für diesen virtuosen Titel.

Drummer Eugene Ryabchenko dazu:

„Cold As Perfection ist einer meiner Lieblingstracks live. Es ist ein sehr dynamischer Song. Eine Achterbahn der Emotionen. Eine ganze Geschichte, die dir beim Anhören wiederfährt. Wie, als würdest du dir einen Film ansehen oder ein Buch lesen. Es nimmt dich mit auf ein Abenteuer!“

Mehr zu Veleno:

Italienisch für ‚Gift‘, stellt Veleno das erste Fleshgod Apocalypse-Album in drei Jahren und damit den Nachfolger des vielgelobten King (2016) dar. Der ‚Metalteil‘ des Werks wurde gemeinsam mit Langzeitkollaborateur Marco Mastrobuono im Bloom Recording Studio sowie im Kick Studio in Rom, Italien aufgenommen. Der ‚Orchesterteil‘ (die Ensembles) wurde dahingegen im Musica Teclas Studio in Perugia eingespielt. Seinen Feinschliff in Form von Mix und Mastering erhielt Veleno schließlich vom grammynominierten Jacob Hansen (Volbeat, The Black Dahlia Murder, Epica) in dessen Hansen Studios in Dänemark. Die gesamte Albumproduktion dauerte laut Paoli rund drei Monate. Das Artwork der Platte stammt von Travis Smith (Avenged Sevenfold, Opeth, Katatonia).

