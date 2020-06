Fleshgod Apocalypse: veröffentlichen Gitarren Playthrough zu „Sugar“

Vor wenigen Wochen feierte das aktuelle Meisterstück von Fleshgod Apocalypse, Veleno, seinen ersten Jahrestag: Heute erweisen die italienischen Orchester Death Metaller dem Album die Ehre mit einem Gitarren Playthrough zu Sugar.

Die Band dazu:

„Sugar ist sofort nach seiner Veröffentlichung zum Klassiker avanciert, mit einem der genialsten und technisch anspruchsvollsten Riffs in der Geschichte der Band. Habt Spaß dabei, Fabio dabei zuzusehen, wie er das Ding rockt!“

Veleno Across Europe Tour 2020

w/ Ex Deo

01.10. D Übach-Palenberg – Rockfabrik

02.10. NL Nijmegen – Doornroosje

03.10. F Paris – Petit Bain

04.10. UK London – The Underworld Camden

06.10. F Nantes – Le Ferrailleur

07.10. E Bilbao – Stage Live

08.10. P Porto – Hard Club

09.10. P Lisbon – RCA Club

10.10. E Madrid – Sala Caracol

11.10. E Barcelona – Sala Bóveda

12.10. F Toulouse – Le Metronum

15.10. I Retorbido (PV) – Dagda Live Club

16.10. CH Sion – Le Port Franc

17.10. CH Schaffhausen – Kammgarn

18.10. D Leipzig – Hellraiser

20.10. D Munich – Backstage

21.10. SK Košice – Collosseum Club

22.10. H Budapest – A38

23.10. BG Sofia – Mixtape 5

24.10. RO Bucharest – Quantic Club

25.10. RO Cluj-Napoca – Flying Circus

27.10. CZ Prague – Futurum Music Bar

28.10. PL Poznan – u Bazyla

29.10. PL Warsaw – Klub Proxima

30.10. LT Vilnius – Vakaris

31.10. LV Riga – Melnā Piektdiena

01.11. FIN Helsinki – Ääniwalli

04.11. N Oslo – Røverstaden

08.11. B Roeselare – Trax

11.11. D Weinheim – Café Central

12.11. D Berlin – Musik & Frieden

13.11. D Essen – Turock

14.11. F Pagney-derrière-Barine – Chez Paulette

15.11. NL Leiden – Gebr. de Nobel

Mehr zu Veleno:

Sugar Offizielles Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=Xmq3iyW02b8

Carnivorous Lamb Offizielles Lyricvideo: https://www.youtube.com/watch?v=3RMEoOl80SM

Worship And Forget Offizieller Visualizer: https://www.youtube.com/watch?v=Rx67BcnDk9c

Healing Through War Offizielles Livevideo: https://www.youtube.com/watch?v=mviUmbrvAP0

The Fool Offizielles Livevideo: https://www.youtube.com/watch?v=yYJ4UmxGrIk

Trailer #1 – About The Song Sugar: https://www.youtube.com/watch?v=2lXTqJLIuxI

Trailer #2 – About The Veleno Album Artwork: https://www.youtube.com/watch?v=EXWn0yobSuY

Trailer #3 – The 2019 Band Line-Up: https://www.youtube.com/watch?v=PcttT-yKpc0

Trailer #4 – Veleno: Writing And Recording: https://www.youtube.com/watch?v=23xBJa8q52M

Trailer #5 – About The Song Carnivorous Lamb: https://www.youtube.com/watch?v=VwUjw63xG1A

Trailer #6 – The Meaning Of Veleno: https://www.youtube.com/watch?v=Mp4YKnC71Xw

Trailer #7 – What Fans Can Expect From Veleno: https://www.youtube.com/watch?v=Q7EEbTXNU4c

Trailer #8 – Veleno: About An Evening in Perugia Bonus Blu-ray: https://youtu.be/FFhGr8mZtKc

Trailer #9 – Drummer David Folchitto and Guitarist Fabio Bartoletti: https://youtu.be/pAHI80by9JY

Italienisch für ‚Gift‘, stellt Veleno das erste Fleshgod Apocalypse-Album in drei Jahren und damit den Nachfolger des vielgelobten King (2016) dar. Der ‚Metalteil‘ des Werks wurde gemeinsam mit Langzeitkollaborateur Marco Mastrobuono im Bloom Recording Studio sowie im Kick Studio in Rom, Italien aufgenommen. Der ‚Orchesterteil‘ (die Ensembles) wurde dahingegen im Musica Teclas Studio in Perugia eingespielt. Seinen Feinschliff in Form von Mix und Mastering erhielt Veleno schließlich vom grammynominierten Jacob Hansen (Volbeat, The Black Dahlia Murder, Epica) in dessen Hansen Studios in Dänemark. Die gesamte Albumproduktion dauerte laut Paoli rund drei Monate. Das Artwork der Platte stammt von Travis Smith (Avenged Sevenfold, Opeth, Katatonia).

