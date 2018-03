Wenn uns Leistungsgesellschaft und drohende Armut zu immer mehr Arbeit und Konformität drängen, ist es nur ein schmaler Grat zwischen Leben und Funktionieren. Die Entscheidung liegt bei uns: Selbstbestimmter Mensch oder seelenloser Sklave?

Fleshworks präsentieren mit ihrem neuen Video zu Dead Men Working den dritten Song aus ihrem kommenden Album Engine Of Perdition, das am 23.03.2018 bei Apostasy Records erscheinen wird. Und jetzt könnt ihr die Band bei der Arbeit sehen!

Die Osnabrücker Band Fleshworks wurde im November 2008 ins Leben gerufen, um brachialen, bösartigen Death Metal zu erschaffen. Die Mitglieder – allesamt gestandene Musiker aus der norddeutschen Metalszene – hatten sich zuvor unter anderem in den Bands Black Destiny, Fetocide, Aird Righ, Branded Skin, Nebelheer und Ripped2Shreds ausgetobt und dabei reichlich Bühnen- und Songwriting-Erfahrung gesammelt.

Fleshworks lassen sich weder von vorübergehenden Trends noch von der Konkurrenz beirren. Die Marschroute lautet: Old School Spirit trifft auf innovative Spielweise. Auf dem im eigenen Studio produzierten Debüt The Deadventure werden zermürbendes britisches Walzen, amerikanisches Tempo und schwedische Melancholie zu einer akustischen Blutorgie vereint, die jeden Death Metal Fan aufhorchen lassen dürfte.

Die größte Stärke der Band zeigt sich jedoch bei ihren Live-Auftritten. Wenn Fleshworks die Bühne entern, brennt die Luft! Ihre Konzerte überzeugen durch die Kompromisslosigkeit der Performance und die unübersehbare Spielfreude der Band, die das Publikum mitreißt und jeden Club in einen Hexenkessel verwandelt.

Fleshworks sind:

Dirk Frenking – Vocals

Sven Rahe – Guitar

Jens Wendlandt – Bass

Sven Sievering – Guitar

Alexander Schmidt – Battery

https://www.facebook.com/Fleshworksdeathmetal/

