Eventname: Foire aux Vins in Colmar: Hard Rock Session

Headliner: Amon Amarth

Vorbands: Hammerfall, Gotthard und Pretty Maids

Ort: Avenue de la Foire aux Vin 68000 Colmar

Datum: 06.08.2017

Kosten: 48 €

Genre: Death Metal, Power Metal, Metal, Rock

Tickets: http://www.aparteweb.com/awprod/cofv/awcatalog.aspx?ins=cofv

Veranstalter: Foire aux Vins / Colmar (F) (www.foire-colmar.com/)

Link: https://www.facebook.com/events/1264952160287357/ und http://www.foire-colmar.com/de/musikfestival/hard-rock-session

Am 06.08.2017 findet zum Abschluss des Foire Aux Vins in Colmar die Hard Rock Session statt.

Diesmal dabei: Amon Amarth, Hammerfall, Gotthard und Pretty Maids. Das Foire aux Vin ist nicht mit einem „Weinfest“ in Deutschland zu vergleichen, vielmehr ist es eine Landwirtschafts- und Verbrauchermesse. Da bekommt man Trecker, Swimmingpools und Küchengeräte. Und jedes Jahr eine unglaubliche Auswahl an bekannten Bands.

Mit den Wikingerhorden von Amon Amarth aus Schweden wird das Foire aux Vins in Colmar einen würdigen Abschluss finden. Ihre gewaltige Show ist ziemlich einmalig im Metal-Bereich. Schwertkämpfe, Boote, … alles passt hervorragend zusammen und irgendwie auch perfekt zu dieser vielseitigen Messe.

Auch aus Schweden kommt die Power Metal-Band Hammerfall. Die „alten“ Schweden kennen ihr Publikum ganz genau und erreichen mit ihren eingängigen Stücken schnell eine super Stimmung bei ihren Fans.

Dagegen kommen Gotthard direkt aus dem Süden. Die Schweizer aus dem sonnigen Tessin sind DER Schweizer Exportartikel in Sachen Hard Rock. Auch zum Schmusen geeignet ;-).

Die Dänen von Pretty Maids gehen in die gleiche Richtung (was auch die vielen gemeinsamen Konzerte zeigen). Allerdings reichern sie ihre Interpretation von Hard Rock mit etwas Heavy Metal an. Das hat Ohrwurm-Potential. Und wer sie mal live gesehen hat, weiß: Die machen einfach Spaß!

