Foire aux Vins in Colmar: Uriah Heep und Status Quo am 28.07.2017 (Vorbericht)

Eventname: Foire aux Vins in Colmar: Uriah Heep und Status Quo

Headliner: Status Quo

Vorbands: Uriah Heep, Michael Schenker Group

Ort: Avenue de la Foire aux Vin 68000 Colmar

Datum: 28.07.2017

Kosten: 45 €

Genre: Rock

Tickets: http://www.foire-colmar.com/de/musikfestival/uriah-heep-michael-schenker-feat-robin-mcauley-status-quo

Veranstalter: Foire aux Vins / Colmar (F) (www.foire-colmar.com/)

Link: https://www.facebook.com/events/289587308132743/ und http://www.foire-colmar.com/fr/programmation?gclid=EAIaIQobChMImeOOxeXz1AIVb77tCh3GFgZAEAAYASAAEgKU1PD_BwE

Am 28.07.2017 treten beim Foire aux Vin in Colmar Uriah Heep, Michael Schenker Feat. Robin Mcauly und Status Quo auf. Das Foire aux Vin ist nicht mit einem „Weinfest“ in Deutschland zu vergleichen, vielmehr ist es eine Landwirtschafts- und Verbrauchermesse. Da bekommt man Trecker, Swimmingpools und Küchengeräte. Und jedes Jahr eine unglaubliche Auswahl an bekannten Bands.

Über Uriah Heep muss man eigentlich nichts mehr sagen. Viele sind mit ihrer Musik aufgewachsen. Kaum Jemandem sagen Songs wie Lady In Black oder Easy Livin’ nichts. Und welche Band kann auf fast 50 Jahre Geschichte zurückblicken?

Ähnlich verhält es sich mit Status Quo, die dieses Jahr ihren 50sten Geburtstag feiern. Über diese Band was zu sagen, hieße, Eulen nach Athen tragen. Status Quo IST Status Quo. Zudem ist immer Frontmann Francis Rossi dabei, dessen Nachname sich in meine Jugend gebrannt hat 😉

Auch wenn ihre größten Erfolge wie Whatever You Want, Rockin’ All Over The World und In The Army Now natürlich Cover-Versionen sind, beim Foire aux Vin treten Status Quo mit Akustik-Versionen ihrer zahlreichen Hits auf.

Für die Band Kansas, die ursprünglich spielen sollte, wurde die Michael Schenker Group gebucht. Kansas hat ihre Europa-Tournee wegen Sicherheitsbedenken komplett abgesagt. Bei dem Namen Schenker fällt einem sofort Scorpions ein. In dieser Band spielte Michael Schenker zusammen mit seinem Bruder Rudolf tatsächlich von 1969 – 1973.

