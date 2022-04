Fuck The Commerce XIV: findet im kleinen Rahmen vom 26. bis 28. Mai in der Alte Heimat in Röbel/Müritz statt

Das Fuck The Commerce XIV findet in diesem Jahr als Family & Friends Supporter Covid-19 Edition im kleineren Rahmen vom 26. bis 28. Mai in der Alte Heimat in Röbel/Müritz statt. Gute zwei Jahre Pandemie haben auch diese Veranstaltung stark gebeutelt und das bisherige Programm lässt sich so für den Veranstalter nicht halten. Es wird ein wenig familiärer, kleiner und als Open Air stattfinden. Der Veranstalter hofft auf euer Verständnis und hofft, dass ihr weiterhin das FTC in alter Stärke unterstützt. Darauf sind sie buchstäblich angewiesen.

Der Eintritt liegt bei 42 Euro zuzüglich VVK-Gebühr. Die offizielle Anreise ist erst am Donnerstag möglich! Am Abend gibt es ein anständiges Himmelfahrtskommando und Freitag sowie Samstag spielen je sechs Bands. Aufspielen werden: Chaos And Confusion (Hypocrisy Tribute), M.A.D., Spearhead (Bolt Thrower Tribute), Torturized, Scumtomy, Necromorph, Harmony Dies, Arroganz, Delight To Divide, Jesus Crustus, Repulsive Feast, Infected Parasite.