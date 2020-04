Full Force Festival: fällt Coronavirus zum Opfer

Nach der gestrigen Schaltkonferenz zwischen den Ministerpräsidenten der Länder und der Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem damit einhergehenden Verbot für Großveranstaltungen in Deutschland bis zum 31. August 2020, war klar, das bedeutet das sichere AUS für die allseits geliebten Sommerfestivals. Nachdem heute Morgen schon das Wacken, das Bang Your Head, das Rock Am Ring / Rock Im Park, das Rock Of Ages, das Southside, das M`era Luna, das Hurricane und einige andere abgesagt wurden, haben sich nun die Veranstalter des Full Force Festival in Gräfenhainichen zu Wort gemeldet. Das Festival war für den 26.06. – 28.06 2020 auf dem Ferropolis Gelände geplant. Leider fällt auch das Event in die Kategorie Großveranstaltungen und musste daher nun abgesagt werden. Jede Absage ist im Moment bitter für alle Headbanger, dennoch ist die Entscheidung gut und richtig, denn die Sicherheit und Gesundheit von Bands, Veranstaltern, Crews und Publikum muss oberste Priorität haben.

Hier das offizielle Statement der Veranstalter:

Liebe Full Force Fans,

bis zuletzt hatten wir auf bessere Nachrichten gehofft, müssen schweren Herzens aber verkünden, dass das Full Force Festival 2020 nicht stattfinden kann.

Macht Euch keine Sorgen, bleibt gesund, seid füreinander da und passt aufeinander auf!

Euer Full Force Team

—

Dear Full Force fans,

we hoped for good news to the end but it is with a heavy heart we must announce that Full Force Festival 2020 will no longer be taking place this year.

Don’t worry, stay safe and please look after yourselves and one another.

Your Full Force team