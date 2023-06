Ghøstkid: veröffentlichen Video zu “Hollywood Suicide”

Ghøstkid freuen sich, mit dem neuesten Video zu Hollywood Suicide einen Rückblick auf ihre Tour mit Bad Omens Anfang des Jahres zu geben:

Das Video, das von Matthias Engst geschnitten wurde und Live-Inhalte von einer Reihe von Freunden der Band zeigt, dient als Teaser, um den Leuten zu zeigen, was sie auf der kommenden UK-Tour im September erwartet: „Die Ghøstkid UK-Tour ist eine tiefgreifende Reise, die es mir als Künstler ermöglicht, mit meinen Fans auf einer ganz neuen Ebene in Kontakt zu treten„, so Ghøstkid selbst. „Es ist eine aufregende Erfahrung, die Energie und Leidenschaft des Publikums mitzuerleben, während es in die Musik eintaucht. Jede Show ist ein kraftvoller Austausch von Emotionen, bei dem wir gemeinsam eine intime und spannende Atmosphäre schaffen. Die UK-Tournee hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, da ich meine Kunst mit einem enthusiastischen und begeisterten Publikum teilen kann. Es ist ein Privileg, zu sehen, wie unsere Musik bei den Menschen ankommt und einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Ich kann es kaum erwarten, auf diese unglaubliche Tour zu gehen und unvergessliche Erinnerungen mit allen zu schaffen, die sich uns auf diesem unvergessenen musikalischen Abenteuer anschließen.“

15.09.23 (UK) Leeds – Key Club

16.09.23 (UK) Manchester – Rebellion

17.09.23 (UK) Nottingham – Rescue Rooms

18.09.23 (UK) Birmingham – Asylum

19.09.23 (UK) Southampton – The Loft

20.09.23 (UK) Bristol – The Fleece

21.09.23 (UK) London – Boston Music Room

Ghøstkid Festivalshows:

23.06.23 (NL) Ysselsteyn – Jera On Air

30.06.23 (ES) Viveiro – Resurrection Fest

15.07.23 (DE) Weener, Stapelmoor – Free For All Festival

22.07.23 (DE) Dieburg – Traffic Jam Open Air

28.07.23 (FI) Oulo – Q-Stock Festival

29.07.23 (DE) Herzogenrath – Rodarock

04.08.23 (DE) Wacken – Wacken Open Air

26.08.23 (DE) Bad Dürkheim – Fallen Fortress Open Air

Ghøstkid online:

https://www.ghost-kid.de/

https://www.instagram.com/ghostkiddo/

https://www.facebook.com/ghostkidofficial