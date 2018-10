Am 09. November erscheint das neue GodSkill Album „Gatherer Of Fear And Blood“. Bereits diesen Samstag steigt die dazugehörige Release Show im Karlsruher AKK bei welcher der neue Silberling erstmals und exklusiv vorab über den Tresen gehen wird!

Anlässlich des bevorstehenden Releases veröffentlich die Band mit „The Eleven Kills The Ten“ den Opener des Albums in Form eines brandneuen Videoclips auf Youtube!

Das Album enthält 8 Songs feinsten Blackened Death Metal, welcher in den Audiodrive Studios in Sinsheim von Pyogenesis-Urgestein Tim Eiermann aufgenommen und produziert, sowie von Jens Bogren im schwedischen Örebro gemastert wurde.

TRACKLIST

1. The Eleven Kills The Ten

2. Demon Mother

3. Ungodly Is The Flesh

4. The Gatherer Of Fear And Blood

5. From The Ashes Of Angels

6. The Shell

7. Preliminary Invocation

8. Becoming A God

https://www.youtube.com/watch?v=9g7N185TMFs

Kommentare

Kommentare