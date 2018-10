The Dead Daisies: veröffentlichen neue Single „Can´t Take It With You“ Die “WELCOME TO DAISYLAND”-Tour kommt nach Europa

THE DEAD DAISIES haben heute ihre vierte Single aus ihrem Album „Burn It Down“ veröffentlicht. „Can´t Take It With You“ ist die optimale Vorbereitung für ihren letzten Tourabschnitt in dem auch wieder zwei Deutschlandtermine vertreten sind.

Gitarrist Doug Aldrich kommentiert den Song wie folgt:

“The song is about excess!! Sometimes enough is not enough. Live each day to the fullest and enjoy life as you can’t take it with you!! Influences are songs like “Whole Lotta Love” by Zep and “Iron Man” from Sabbath but on steroids. You don’t directly hear those songs but there are similar movements. Your influences come out as you’re writing!”

Drummer Deen Castronovo fügt hinzu: “This is the first song I tracked as a Daisy! The song is kind of a tongue in cheek look at rich rock stars/actors and the excess that was present in the late 70s and all through the 80s!”

Was das Touring angeht, haben die Jungs ihre guten Freunde KISS auf deren KISS Kruise VII begleitet, die sie dann in Miami wieder verlassen mussten, um in UK einige O2 Acedemy Shows und Festivals zu spielen. Ab November folgen dann Headline-Dates quer durch Europa mit dem großen Finale in Frankfurt am 16.12. Dort hat die Band durchaus Geschichte. 2016 legte sie dort einen denkwürdigen Auftritt auf der Musikmesse hin.Im Rahmen jeder Headliner Show wird die Band ein spezielles “Daisyland” Acoustic Set spielen. Außerdem gibt es für die ersten 50

Leute vor Ort ein Meet & Greet, eine Stunde vor der Show. Die Daisies werden ein 120 Minuütiges Set zum besten geben.

THE DEAD DAISIES

WELCOME TO DAISYLAND

EU WINTER TOUR 2018

27. November – De Bosuil, Weert – NL

28. November – De Boerderij, Zoetermeer – NL

29. November – De Kreun, Kortrijk – BE

30. November – CCO, Lyon – FR

04. Dezember – LAV, Lisbon, PT

05. Dezember – Mon, Madrid, ES

06. Dezember – Salamandra 1, Barcelona – ES

07. Dezember – Le Moulin, Marseille – FR

08. Dezember – D’Agogna Phenomenon, Fontaneto – IT

10.Dezember – Revolver Club, Venice – IT

11. Dezember- Boogaloo, Zagreb – HR

12. Dezember – Barba Negra, Budapest – HU

13. Dezember – PPC, Graz – AT

15. Dezember- Eventhall, Regensburg – DE

16. Dezember – Batschkapp, Frankfurt – DE

Kommentare

