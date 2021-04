Godslave: veröffentlichen “How About No?” (Official Lyricvideo)

Mit How About No? präsentieren Godslave den Opener ihrer neuen Scheibe Positive Aggressive (Metalville / Rough Trade – VÖ 23.07.) und stellen der Welt damit den ersten neuen Song seit 2019 vor.

How About No? gibt ohne Umschweife die Marschrichtung vor: schnell, energisch aber trotzdem groovend und hoch melodisch–positiv aggressiv eben.

How About No? eröffnet das Album mit einer kompromisslosen Kampfansage zum eigenverantwortlichen Handeln! „Ein jeder ist seines eigenen Glückes Schmied“ heißt in Godslave Sprache „Hör auf zu jammern, beweg deinen Arsch und ändere selbst, was dir auf die Nerven geht“. Der Track weist dabei bereits auf das Konzept des Albums hin, das mit den nächsten Singles weitererzählt wird.

How About No? – Lass dich nicht fremdbestimmen, steuere dein Leben in genau die Richtung, in die du es haben willst: DU hast alles dafür, was du brauchst, warte nicht darauf, dass es jemand anders für dich tut.

How About No? – Lass die Außenwelt draußen, komm in dir an, atme tief durch und setz deine Energie für das ein, was dir wirklich wichtig ist – und für nichts sonst!

Line-Up:

Thomas Pickard – Vocals

Bernhard Lorig – Guitar

Manuel Zewe – Guitar

Michael Koch – Bass

Tobias Huwig – Drums

https://www.facebook.com/godslaveband

https://www.godslave.de/