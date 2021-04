The Offspring: feiern weltweiten Charterfolg mit „Let The Bad Times Roll“

Die SoCal-Ikonen und eine der meistverkauften Punkrock-Bands aller Zeiten, The Offspring, feiern mit ihrem neuen Album Let The Bad Times Roll weltweite Charterfolge!

In Deutschland ist das Album auf #5 eingestiegen, in UK auf #3 und in Australien ging es sogar auf #2 in die Charts. In ihrer Heimat stieg das Album auf #2 der Top Rock Album Charts und #27 der Billbboard Top 200 ein.

Zum weltweiten Erfolg des Albums sagt Sänger Dexter Holland: „Ich weiß nicht, wie wir das machen!“, und Gitarrist Noodles fügt hinzu: „Yep. Wir haben es immer noch drauf!“

Als Legenden und Innovatoren der südkalifornischen Punkrock-Szene haben The Offspring weltweit mehr als 40 Millionen Alben verkauft, unzählige Preise gewonnen und sind ständig auf Tournee, wobei sie allein im letzten Jahrzehnt mehr als 500 Shows gespielt haben. The Offspring sind Sänger Dexter Holland, Gitarrist Noodles, Schlagzeuger Pete Parada und Bassist Todd Morse.#