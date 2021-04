Steel Panther: 2021-Konzerte werden in Sommer 2022 verschoben

Die andauernde Situation in Bezug auf die Corona-Pandemie betrifft auch die für Juni 2021 geplanten Auftritte von Steel Panther in Deutschland. Um ein weiteres Mal muss die US-Glam-Band ihre Konzerte verschieben und kündigt die Neuansetzung für Juni und Juli 2022 an. Im neuen Tour-Zeitraum können alle ursprünglich geplanten Termine nachgeholt werden. Das Konzert in Hamburg wurde von der Großen Freiheit in die Markthalle verlegt.

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit. Karten sind weiterhin im Vorverkauf erhältlich.

Steel Panther haben sich im Laufe ihrer Karriere den Ruf als beste Party-Band der Welt erarbeitet, nicht zuletzt, weil die Liveshows der vier Kalifornier eine Garantie für gute Laune sind, denn sie vereinen Hard Rock und Heavy Metal mit Parodie und Power. Mit ihrem fünften Studioalbum Heavy Metal Rules, das am 27. September 2019 erschien, gelang ihnen ein weiterer Erfolg: In Deutschland erreichte es Platz 32, in Österreich Platz 20 und in der Schweiz Platz 19 der jeweiligen Landes-Charts.

Nomen est omen: Das Quartett, bestehend aus Sänger Michael Starr, Gitarrist Satchel, Bassist Lexxi Foxx und Schlagzeuger Stix Zadina, liefern auf ihrem fünften Studioalbum Heavy Metal Rules wieder die gewohnte Mischung aus Anleitung zur Selbsthilfe und dem ultimativen Party-Album – das Ganze in der gewohnten Steel-Panther-Heavy-Metal-Version.