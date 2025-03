Gösta Berlings Saga: präsentieren ihre erste Single „Through The Arches“ vom kommenden Album

Die Band, die seit 25 Jahren furchtlos experimentiert und sich jeder Kategorisierung entzieht, hat die erste Single und das dazugehörige Video Through The Arches vom kommenden Album veröffentlicht.

Das Video zu Through The Arches kann hier angesehen werden:

Stream Forever Now hier: https://orcd.co/gostaberlingssaga

Die Band äußert sich zur neuen Single: „Through The Arches is GBS in 2025 – pure and amplified. One of the first tracks completed for the new album, it packs all the classic GBS ingredients, but turned up a few notches. Melodic, cosmic, chaotic, euphoric—all in one track. The accompanying video, crafted by Martin Gustafsson, is a visual journey into the everlasting and beyond, perfectly capturing the song’s essence.“

Forever Now ist eine meisterhafte Verschmelzung aus komplexem Songwriting, roher Rock-Spontaneität und der charakteristischen Missachtung von Genregrenzen. Das Album ist eine treibende Fortsetzung einer Reise, die andeutet, dass das beste Werk der Band, selbst nach zwei Jahrzehnten, möglicherweise noch bevorsteht.

Zur neuen Platte sagt die Band: „Super stoked to soon unleash Forever Now upon the world. It’s an album we’ve put our heart, soul and every atom of our beings into. Written, recorded, mixed and produced by ourselves it fills us with great pride that even after 20+ years we still find joy, creativity and new ways to approach music. Forever Now is a journey in search of small fragments of eternity within the present moment – where time dissolves, and music becomes the gateway to the infinite.“

Die Geschichte von Gösta Berlings Saga begann 2000 in Stockholm, als Keyboarder David Lundberg und Schlagzeuger Alexander Skepp eine kreative Verbindung spürten. Inspiriert von den Jazz-Fusion-Improvisationen der schwedischen Kollegen Hansson & Karlsson erweiterte die Band ihr Klangspektrum mit dem Hinzufügen von Bassist Gabriel Tapper und Gitarrist Mathias Danielsson, bevor sie 2006 ihr Debütalbum Tid Är Ljud veröffentlichten. Danielsson verließ später das Projekt und wurde durch Einar Baldursson ersetzt, der zum dunkleren und komplexeren Sound von Detta Har Hänt (2009), Glue Works (2011) und Sersophane (2016) beitrug.

Die bewusste Manipulation von Klang und Melodie in diesen frühen Veröffentlichungen half Gösta Berlings Saga, sich von anderen progressiven Bands abzuheben und Klischees sowie nostalgische Selbstbetrachtung zu vermeiden. Stark beeinflusst von den Größen des Prog, Art-Rock, der Elektronik und der Avantgarde, blieben sie stets unklassifizierbar.

2017 erlebte die Band eine weitere Evolution, als Baldursson durch Rasmus Booberg ersetzt wurde und der Perkussionist sowie Multiinstrumentalist Jesper Skarin zur Band stieß. Erneuert und revitalisiert führten die nachfolgenden Alben ET EX (2018) und Konkret Music (2020) ein neues Publikum in die furchtlose Experimentierfreude der Band ein, die mit noch mehr gefundenen Klängen und klanglichen Obskuritäten angereichert war. Diese Alben festigten den Glauben der Band, dass es immer der einzige Weg nach vorne ist, ihrer eigenen künstlerischen Vision treu zu bleiben.

Forever Now umfasst zehn handgefertigte Tracks, die das brillante Erbe von Gösta Berlings Saga und deren 25 Jahre an innovativer Ungezwungenheit widerspiegeln. Zum ersten Mal vollständig von der Band selbst geschrieben, aufgenommen, produziert und gemischt, vereint das Album Synthesizer und arpeggierte Gitarren, die mit chaotischen Percussion-Elementen und pulsierenden Drums verschmelzen. Das Vertrauen der Band in sich selbst und ihre Musik bildet den treibenden Kern eines Energie-Engines, die fünf Jahre in der Entstehung war.

Obwohl das Album nicht als Konzeptalbum gedacht ist, hinterließen persönliche Tragödien während des frühen Schreibprozesses ihre Spuren. Die Band versuchte eine Zeit lang, ihre kollektive Kreativität von den Ereignissen ihres Privatlebens zu trennen, doch anstatt dass Trauer und Dunkelheit ihren Einfluss geltend machten, bauten Gösta Berlings Saga dieses Album auf der Suche nach dem Ewigen auf – einem euphorischen Blick über die Zeit hinaus, wo Musik zur Brücke zwischen der Gegenwart und dem, was war und sein wird, wird und Verbindungen widerhallt, die niemals verblassen.

Forever Now – Tracklist:

1. Full Release

2. Through The Arches

3. Arrangements

4. Forever Now

5. The Sprig And The Birch

6. Fragment II

7. Ascension

8. Dog Years

9. Make Of Your Heart A Stone

10. Ceremonial

(Vollansicht hier im Time For Metal Release-Kalender)

Gösta Berlings Saga sind:

Jesper Skarin – Schlagzeug

Gabriel Tapper – Bass

David Lundberg – Tasten

Rasmus Booberg – Gitarren

Alexander Skepp – Schlagzeug