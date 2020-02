Gorilla – Maximum Riff Mania 20th Anniversary

Artist: Gorilla

Herkunft: England

Album: Maximum Riff Mania

Genre: Stoner Rock, Psychedelic Rock, Rock ’n‘ Roll, Heavy Rock

Spiellänge: 51:04 Minuten

Release: 01.03.2020

Label: Independent / Bandcamp release

Link: https://gorilla-rock-n-roll.bandcamp.com/album/gorilla-maximum-riff-mania-2

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Johnny Gorilla

Bass – Sarah Jane

Schlagzeug – Richard Guppy

Tracklist:

Good Time Rockin Coxsackie Roachend Salad She’s Got A Car Buzzard Nowhere To Go But Down Acorn Brain Forty Winks Day Blindness Iron Ball

Heute möchte ich mal etwas ganz Besonderes und Außergewöhnliches vorstellen. Dabei handelt es sich um die englischen Stoner / Heavy Rocker Gorilla.

Gorilla sind eine meiner Entdeckungen auf dem labeleigenen Heavy Psych Sounds Fest in Berlin! Zurzeit sind sie beim auf Stoner, Doom und Heavy Rock spezialisierten italienischen Kult Label Heavy Psych Sounds unter Vertrag. Klar, deswegen spielten sie ja auch auf dem Heavy Psych Sounds Fest. Bei Heavy Psych Sounds ist ihr letztes Album Treecreeper 2019 erschienen, das erste nach Rock Our Souls aus dem Jahre 2007! Auf Tonträgern machen sich Gorilla schon extrem rar!

Nun erscheint über das Bandcamp die Wiederveröffentlichung ihres ersten Albums Maximum Riff Mania, welches demnächst bereits zwanzig Jahre auf dem Buckel haben wird. Zur Feier dieses Jubiläums wird es eine 20th Anniversary Limited Edition auf Red Coloured Vinyl geben. Die Auflage wird gerade einmal 300 Stück dieses edlen Teils betragen. Zusätzlich wird der Vinyl eine CD und verschiedene Inserts beiliegen und signiert sein. Da sollten sich die Sammler beeilen und vorbestellen, bevor das Ding ausverkauft ist. Wohlgemerkt, diese geile Scheibe erscheint zum ersten Mal auf Vinyl!

Wer Gorilla aus UK noch nicht kennt, dem kann ich einfach nur raten einmal dort reinzuhören. Gorilla könnte man als so etwas wie die Letzten der ersten Stoner Welle aus den Neunzigern bezeichnen. Zwanzig Jahre hat die Band auf dem Buckel. Zwanzig Jahre, die man dieser Band und dem Album Maximum Riff Mania in keiner Weise anmerkt. Ich habe das Trio um Johnny Gorilla (Gitarre und Gesang), Sarah Jane (Bass) und Ryan Matthews (Schlagzeug) in Berlin persönlich kennengelernt und war sofort von ihnen angetan.

Auf der hier zu besprechenden Platte sitzt am Schlagzeug noch ein Typ namens Richard Guppy, der dann später vom heutigen Schlagzeuger Ryan Matthews ersetzt wurde.

Bereits auf dem Erstlingswerk kann man sich vorstellen, was dieses Band heute ausmacht: dreckiger, garagenmäßiger Kick Ass Rock ’n‘ Roll. Elemente aus Stoner, High Energy, Doom und schwerem Psych-Rock, fuzzig schweißtreibend und kochend serviert!

Als das Album aufgenommen wurde, dominierte bzw. existierte eigentlich nur noch die CD. Vinylveröffentlichungen waren seltener als Schaukelpferde!

Trotzdem waren Gorilla entschlossen, den besten Sound für ihre Aufnahme zu bekommen! Die einzige verfügbare Option war das damals einzigartige, analoge TOERAG Studio, das im Londoner Stadtteil Hackney lag. Zu dieser Zeit war das TOERAG Studio so etwas, welches einen Zeitsprung aus den analogen Sechzigern in die digitale Neunziger geschafft hatte.

Frisch vom Gig der letzten Nacht in Londons legendärem Hope&Anchor machten sich Gorilla daran, ihr Live-Set auf ein 8 Track Tape zu übertragen!

Heavy Rock, Stoner Fuzz, 70er Doom, Hi-Energy-Garage-Rock und Punk werden nun das erste Mal auf Vinyl authentisch wiedergeben. Alles das, was die Stoner Szene in Gestalt von Gorilla damals in der Lage war zu spielen.

Jetzt, wo das Vinyl zurück ist, können Gorilla endlich dieses Album so veröffentlichen, wie sie es ursprünglich wollten, liebevoll auf Vinyl!

Gorilla zeigen auf Maximum Riff Mania alle ihre Kanten! Rau, dreckig und roh. Die vorliegende Vinylversion ist die beste Möglichkeit, dies so weiterzugeben!

Zehn Tracks, die so alles spiegeln, was das Powertrio aus dem UK ausmacht! Die Schnittmenge von Bands wie Sabbath, The Who, Blue Cheer, Budgie, Grand Funk, oder auch Motörhead.

Beginnend mit einem typischen Rocker wie Good Time Rockin, der direkt in die Beine geht, über das heavy bluesig fuzzige Cocksackie, dem irren Roachend Salad bis hin zu She’s Got A Car, welches stark an einen The Who Klassiker erinnert, zeigen Gorilla ihre außergewöhnliche Begabung, die Musik ineinanderfließen zu lassen.

Damit nicht genug, denn mit dem Akustiksong Buzzard geht es in die nächste Hälfte, die mit dem doomgeschwängerten Nowhere To Go But Down eingeleitet wird und das große Repertoire der Band zeigt. Mit Acorn Brain folgt ein weiterer Heavy Doom Song, dem mit Forty Winks ein psychedelisches Experiment folgt.

Dem recht beschwingten Day Blindness folgt zum Abschluss mit Iron Ball der längste Song des Albums, der eigentlich so alles in sich vereint, was die Band vorher gezeigt hat. Psychedelisch, doomig, rockig und vor allem heavy! Ein genialer und würdiger Abschluss eines Wahnsinnsalbums. Ich liebe diese Band und dieses Album!!!

Gorilla sind im März auf Tour und auch in Deutschland bei vier Gigs live zu sehen:

12/03/2020 DE Hamburg – Stubnitz

13/03/2020 DE Koln – MTC

14/03/2020 DE Augsburg – City Club

17/03/2020 AT Salzburg – Rockhouse

18/03/2020 AT Wien – Kramladen

19/03/2020 SL Lubiana – Channel Zero

20/03/2020 IT Parma – Splinter

21/03/2020 IT Alessandria – Cascina Bellaria

22/03/2019 IT Bologna – Freak Out

23/03/2020 IT Zerobranco – Altroquando

26/03/2020 CH Martigny – Sunset Bar

27/03/2020 CH Zurich – Safari Bar

28/03/2020 CH Brunnen – Kult Turm

29/03/2020 DE Kaiserslautern – The Irish House