Green Day: veröffentlichen neuen Song „Fire, Ready, Aim“

Green Day veröffentlichen mit „Fire, Ready, Aim“ einen neuen Song aus ihrem für den 07. Februar 2020 angekündigten neuem Studioalbum „Father Of All…“.

„How many trolls does it take to screw in a lightbulb? The answer is Fire Ready Aim! A new tune for the loons! This song is about our daily outrage. Attack without thought.. hyperbole. Anyway stick a hammer in your mouth. Shut up and dance!“

GREEN DAY – FIRE, READY, AIM (Audio)

Green Day spielen ihr einziges Deutschlandkonzert am 03. Juni 2020 in der Wuhlheide, Berlin (Support: Weezer)