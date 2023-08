Green Hell Festival vom 11. bis 12. August 2023 in Lindenberg

Beim ersten Green Hell Festival vom 11. – 12. August 2023 am Sportgelände in Lindenberg bei Freudenberg geht es Schlag auf Schlag! Regionale Bands sowie nationale und internationale Topacts geben sich auf dem Green Hell die Klinke in die Hand. Konnte man für den Samstag mit den Brasilianern Krisiun ein internationales Schwergewicht als Headliner verpflichten, übernehmen am Freitag die Dortmunder Daily Thompson diesen Posten. Lokale Bands wie Dr Death, Dysease oder Unholy Evil sind genauso dabei wie die deutschen Space Rocker Submarine On Mars, die rheinischen Progressive Deather Steorrah oder die hessischen Stoner Rocker von Van Groover.

Es kann für lau gezeltet werden. Für Verpflegung und kalte Getränke ist natürlich ebenfalls gesorgt. Da das Green Hell ein familienfreundliches Festival ist, können Kinder (bitte mit passendem Gehörschutz) sehr gerne mitgebracht werden und haben freien Eintritt, ein Ticket wird erst ab 16 Jahren nötig ! Es ist für jeden Geschmack etwas dabei, denn es wurde ein bunter Strauß an feinsten Bands zusammengestellt. Der Veranstalter hofft auf rege Teilnahme der Fans.

Über die Website auf dem Vorverkauf kommt ihr zu den Tickets:

www.greenhellfestival.de

Hier geht es zur Veranstaltung zur Veranstaltung auf Facebook:

https://facebook.com/events/s/green-hell-festival/1588596558289562/