Gregorian: veröffentlichen neues Album + Best Of „20/2020“ zum 20-jährigen Jubiläum

Der erfolgreichste Chor der Welt meldet sich zu seinem 20-jährigen Jubiläum imposant zurück: am 22. November 2019 erscheint ihr neues Album plus Best Of.

20/2020 überzeugt mit 32 Songs auf 2 CDs, darunter elf brandneue Interpretationen aktueller Chart-Hits wie Alan Walkers Faded, Coldplays Viva La Vida, Say Something von A Great Big World und Christina Aguilera sowie zeitlos-schöne Versionen von Klassikern wie Blowing In The Wind und Mary, Did You Know. Auch dem neuen Gregorian-Original 20 Years gelingt es mühelos, die einzigartige Schaffensgeschichte der Band einzufangen.

Neben neuen Songs beinhaltet das Album auch Neuaufnahmen einiger bekannter Gregorian-Klassikern wie Moment Of Peace, The Sound Of Silence, Masters Of Chant und Join Me.

Mit bisher 18 CD- und 7 DVD-Veröffentlichungen, weltweit über 10 Millionen verkauften Tonträger und Gold- und Platin-Status in 24 verschiedenen Ländern setzen Gregorian seit über 20 Jahren neue Maßstäbe. 2.600.000 Konzertbesucher, 1.200 Konzerte, 31 Länder und fünf Shows pro Woche verdeutlichen, dass die außergewöhnlichen Künstler einer der erfolgreichsten deutschen Acts weltweit sind.

Ab dem 31.12.2019 begeben sich Gregorian auf große Jubiläums-Tournee, die durch 30 Hallen im deutschsprachigen Raum führt. Direkt im Anschluss an die Konzerte in Deutschland, Österreich und Schweiz gehen Gregorian Ende April 2020 weltweit auf Tour. Die internationale Tour führt das Musik-Ensemble in die größten Hallen in 28 Ländern. Insgesamt werden Gregorian auf ihrer Welt-Tournee über 90 Konzerte spielen.

Auf dem mehr als zweistündigen Programm stehen Songs aus dem neuen Album 20/2020 sowie Highlights aus den aufwendigen Live-Produktionen der letzten Jahre im Mittelpunkt.

Frank Peterson, der Mastermind hinter Gregorian, ist seit über 30 Jahren mit verschiedensten musikalischen Projekten und internationalen Produktionen tätig und arbeitete als Produzent unter anderem mit Sarah Brightman, Enigma, Justin Timberlake, Andrea Bocelli, Paul Stanley (Kiss), Backstreet Boys, Alannah Myles, José Carreras, Tom Jones, Placido Domingo, Errol Brown, Ofra Haza, Sandra, Josh Groban, Marky Mark, I Muvrini, Florent Pagny und Ricardo Cocciante. Seit 2005 ist Peterson auch als Show-Produzent neben Gregorian u.a. für Sarah Brightman tätig.

20/2020 Tracklist:

(Fett= New Songs | Kursiv= New Version 2020 | Unterstrichen= Remastered Version 2020)

CD 1

1. The Sound Of Silence

2. Moment Of Peace

3. Hymn

4. In The Air Tonight

5. Join Me

6. With Or Without You

7. Engel

8. Lady In Black

9. Crying In The Rain

10. Meadows Of Heaven

11. Hells Bells

12. Streets Of Philadelphia

13. World Without End

14. Sky And Sand

15. Gloria

16. Masters Of Chant

CD 2

1. Hallelujah

2. Frozen World

3. Pie Jesu

4. Fairytale Of New York

5. Mary, Did You Know

6. Cups

7. Viva La Vida

8. Faded

9. Say Something

10. Voyage Voyage

11. Behind Blue Eyes

12. Shine Silently

13. True Faith

14. You’ll Be In My Heart

15. Blowing In The Wind

16. 20 Years

Gregorian World Tour 2020

31.12.2019 Wuppertal – Historische Stadthalle (GER)

02.01.2020 Bremen – Stadthalle 7 (GER)

03.01.2020 Rostock – Stadthalle (GER)

04.01.2020 Chemnitz – Stadthalle (GER)

05.01.2020 Dresden – Kulturpalast (GER)

07.01.2020 Erfurt – Messehalle (GER)

08.01.2020 Berlin – Mercedes Benz Arena (GER)

09.01.2020 Leipzig – Arena (GER)

10.01.2020 Magdeburg – GETEC Arena (GER)

11.01.2020 Fulda – Esperantohalle (GER)

14.01.2020 Düsseldorf – Mitsubishi Arena (GER)

15.01.2020 Frankfurt – Alte Oper (GER)

16.01.2020 Nürnberg – Meistersingerhalle (GER)

18.01.2020 Brno – Hala Vodova (CZE)

19.01.2020 Wroclaw – Hala Stulecia (PL)

20.01.2020 Poznan – MTP – Pawilon 3A (PL)

23.01.2020 Hannover – TUI Arena (GER)

24.01.2020 Mannheim – Rosengarten (GER)

25.01.2020 Kempten – Big Box (GER)

26.01.2020 Innsbruck – Olympiahalle (AUT)

28.01.2020 Heilbronn – Harmonie (GER)

29.01.2020 Ravensburg – Oberschwabenhalle (GER)

30.01.2020 Strasbourg – Congress de Palais (FR)

31.01.2020 Amnéville – Galaxie Méga Hall (FR)

01.02.2020 Gent – Capitole (BEL)

02.02.2020 Düren – Arena (GER)

04.02.2020 Oberhausen – König Pilsener Arena (GER)

05.02.2020 Köln – Lanxess Arena (GER)

06.02.2020 Dortmund – Westfalenhalle 3A (GER)

20.02.2020 Moscow – Crocus City Hall (RUS)

25.02.2020 Tallinn – Alexela Kontserdimaja (EST)

26.02.2020 Riga – Arena Riga (LVA)

01.03.2020 Minsk – Palace Of Republic (BLR)

11.03.2020 Ostrava – Ostravar Arena (CZE)

12.03.2020 Prague – Congress Centrum (CZE)

13.03.2020 Prague – Congress Centrum (CZE)

14.03.2020 Pardubice – CSOB Pojistovna Arena (CZE)

19.03.2020 Warsaw – COS Torwar (PL)

20.03.2020 Krakow – TAURON Arena (PL)

21.03.2020 Zabrze – Dom Muzyki i Tanca (PL)

22.03.2020 Gdansk – ERGO Arena (PL)

01.05.2020 Hamburg – Barclaycard Arena (GER)

Website: www.gregorian.de

Tourtrailer: www.youtube.com/watch?v=ZLjShMBRqyA

Album Vorbestellung: https://gregorian.lnk.to/20-2020