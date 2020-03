Hämatom: Nachholkonzerte stehen

Hier das Statement von Hämatom:

MASKENBALL TOUR – FINALE DATES

Liebe Freaks, so wie sich die Dinge gerade entwickeln, macht es leider wenig Sinn, an den angedachten Mai Terminen festzuhalten. Umso glücklicher sind wir, dass es uns gelungen ist, eine adäquate MASKENBALL Tour im September auf die Beine zu stellen. Hier die finalen Dates:

Fr. 04.09. Leipzig – Haus Auensee

So 06.09. Berlin – Huxley´s

Do. 10.09. Köln – Carlswerk

Do. 17.09. Stuttgart – LKA

Fr. 18.09. CH-Pratteln – Z7

Sa. 19.09. München – Tonhalle

So. 20.09. Frankfurt – Batschkapp

Fr. 25.09. Memmingen – Kaminwerk

Sa. 26.09. Memmingen – Kaminwerk

Very Special Guests: MEGAHERZ + SERUM 114

———————–

Und auch Bremen muss verschoben werden:

Fr. 07.08. Bremen – LAUTES ABENDMAHL

Very Special Guests: Mr. Hurley & Die Pulveraffen & Erdling

Tickets behalten für diese Veranstaltungen natürlich ihre Gültigkeit!

An dieser Stelle ein großes Dankeschön an unser Team, das seit Tagen unermüdlich an den Verlegungen bastelt. An die Jungs von MEGAHERZ und SERUM 114, die beide Shows verlegen mussten. SERUM 114 haben sogar ihre eigene Rutsche verschoben um die MASKENBALL Tour zu ende zu spielen und das ist ganz ehrlich, alles andere als selbstverständlich. Und natürlich auch an euch, für euer Verständnis und eure Geduld in diesen außergewöhnlichen Zeiten.

Wir sind tierisch froh, dass wir nun endlich euch und uns Planungssicherheit bieten können. Ihr habt jetzt ausreichend Zeit eure Konzertbesuche entsprechend zu planen und wir ausreichend Zeit um uns den Arsch weg zu freuen, wenn die die Bühnen wieder geentert werden dürfen.

In diesem Sinne Leute: Bleibt gesund! Bleibt uns treu! Kommt gut durch diese Zeit und freut euch auf den Sommer!

Eure Himmelsrichtungen

Tickets:

►HMTM Online-Shop: https://bit.ly/33uaD4E

►Eventim: https://bit.ly/2vpEJcO