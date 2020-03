Children After Midnight: fürs Summer Breeze bestätigt

Der ehemaligeSänger und Gitarristhat eine neue Band namensam Start. Schon im letzten Jahr machten Gerüchte die Runde, dasseh nur noch aus Frontmannund Gitarristbesteht, welches so aber nie bestätigt wurde. Nachdem die finnischenam 15. Dezember 2019 mit einem Konzert in derzu Helsinki zu Grabe getragen wurden, war klar, dassin irgendeiner Form weiter Musik machen wird. Nun ist das Schiff vom Stapel gelassen und nebensind Gitarrist(Ex-), die Bassist(Ex-), Schlagwerker(Ex-) und die Tour-Keyboarderinmit an Bord. Offenbar waren die Gerüchte wahr und man musste aus rein rechtlichen Gründen einfach nur den Bandnamen wechseln. Erste Songs wurden bisher zwar nicht präsentiert, dafür gibt es aber schon drei Konzertbestätigungen für den Sommer dieses Jahres. Neben zwei finnischen Festivals spielen die Jungs + Mädel ihre Deutschlandpremiere am 15. August 2020 auf dem, sofern man das alles auch mit Kollege Corona abgesprochen hat und das Event nicht auch noch abgesagt werden muss. Außerdem arbeitet man derzeit wohl an einem Album, welches später im Jahr auf die Menschheit losgelassen werden soll.