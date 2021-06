Halflives: Musikvideo zur neuen Single „Victim“

Die Rock Durchstarter Halflives um Sängerin Linda Battilani, veröffentlichen mit Victim ihre neue Single und kündigen damit für den 02.07. ihre 5-Song starke EP V über Believe Music an.

Victim zeigt die Pop-Sensibilität der Band, gemischt mit Trap-Elementen, die zu einem richtigen Halflives-typischen Arena-Rock-Refrain führen, in dem Sängerin/Songwriterin Linda Battilani singt: „but you don’t give a fuck, you made the rules and got me stuck, I’m your victim and I like it but you don’t give a fuck, I play your game and I still suck, I’m your victim and I like it“.

Über die Single und dem parallel erscheinenden Musikvideo sagt Linda folgendes: „Victim handelt von dem obsessiven Gefühl, das man gegenüber jemandem oder etwas entwickelt, das man nicht haben kann. Trotz der Tatsache, dass man weiß, dass es schlecht für einen ist, findet man immer Gründe, um weiterzumachen, bis zu dem Punkt, an dem es einen auffrisst. Selbst wenn man nichts hat, von dem man sich ernähren kann, ist jedes Detail eine Ausrede, um dranzubleiben, und man findet Vergnügen an einer Art morbider Aufregung.

Das Musikvideo zeigt, wie man sich von jemandem benutzt fühlen kann und nichts dagegen unternimmt, und das Blut steht für das Leiden, das damit einhergeht. Die Tatsache, dass ich die einzige Figur im Video bin, symbolisiert, dass ich der Einzige bin, der etwas dagegen tun könnte…aber ich kann es nicht.“

V Tracklist:

1. Vibe

2. Victim

3. Valkyrie

4. Bösewicht

5. V (Psycho)

Halflives traten 2017 mit ihrem selbstveröffentlichten Debütalbum Empty Rooms auf den Plan und erzählen Geschichten von Liebe, Verlust und Herzschmerz mit emotionaler Intensität, kraftvollen Refrains und einem hymnischen Sound. Halflives haben bereits mehrere Tourneen mit The Faim, Chapel, Icon For Hire, Courage My Love und anderen absolviert, die sie in 15 verschiedene Länder führten und insgesamt über 100 Shows bis heute. Ihre jüngste EP Resilience erschien im März 2020 und erreichte Millionen von Streams auf den digitalen Streaming-Plattformen und erregte die Aufmerksamkeit der Weltklasse-DJs Vini Vici und Ranji, die kürzlich einen Remix der Leadsingle Rockstar Everyday veröffentlichten.

