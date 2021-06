Burning Witches: veröffentlichen Musikvideo zur neuen Single „We Stand As One“

Der Heavy Metal-Coven Burning Witches hat gerade sein viertes Album The Witch Of The North veröffentlicht, was die Band mit einer gestreamten Release-Show für Fans auf der ganzen Welt feierte. Jetzt folgt die Veröffentlichung eines weiteren Musikvideos zur neuesten Single und eine der stärksten Hymnen des Albums, We Stand As One! Because these Witches never rest!

The Witch Of The North Tracklist:

01. Winter’s Wrath

02. The Witch Of The North

03. Tainted Ritual

04. We Stand As One

05. Flight Of The Valkyries

06. The Circle Of Five

07. Lady Of The Woods

08. Thrall

09. Omen

10. Nine Worlds

11. For Eternity

12. Dragon’s Dream

13. Eternal Frost

14. Hall Of The Mountain King (Bonus)

Nur wenige Bands haben sich in der jüngeren Vergangenheit so schnell etabliert wie Burning Witches, und nur wenige sind in der Lage, solch zeitlose, großartige Melodien mit traumwandlerischer Leichtigkeit zu schreiben. Sie tragen Judas Priest in ihren Herzen, ohne übermäßig nostalgisch zu werden, während sie schnell ihre eigene, einzigartige Note entwickeln. „Wir sind nicht wirklich an größeren Experimenten interessiert“, gesteht Gitarristin und Hauptsongwriterin Romana. „Wir brennen alle für klassischen Metal wie Maiden, Priest und Slayer. Für mich gibt es nichts Besseres als diese Art von Musik, deshalb werden die Burning Witches sich immer treu bleiben.“

Nun haben die Witches eine besonders packende Seite in ihrem Grimoire aufgeschlagen: ein Album, geschmiedet in den Feuern einer Pandemie, entstanden mit Geduld, Finesse und pechschwarzem Herzblut in einer Zeit, in der sich selbst der schweizerisch-holländische Hexenzirkel in die Abgeschiedenheit und Stille der dunklen Wälder zurückziehen musste. Genau dort brüteten sie neue Zaubersprüche aus und neue Wege, ihre mächtige Magie in die Welt zu tragen. Für Freya, für die Druidinnen, für die Hexen als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Mehrere Aufnahmesessions mit der Schweizer Metal-Legende V.O. Pulver und ihrem Produzenten, dem Thrash-Titan Schmier (Destruction), Ende 2020 ermöglichten es dieser ersten Inkarnation der Band, ihren explosiven Heavy Metal in neue Höhen zu treiben. Mit Circle Of Five, We Stand As One oder dem Titeltrack gibt es reichlich mitreißende, brachiale Hymnen; aber für Burning Witches – und das kann man altmodisch nennen, wenn man will – ist es das Album, das zählt, vom Intro bis zum abschließenden Coversong.

Apropos Coversongs: nach Holy Diver und Battle Hymn gibt es diesmal Hall Of The Mountain King von den mächtigen Savatage – inklusive Gastsoli von Chris Caffery – was für eine Wahl, was für eine Umsetzung!

The Witch Of The North klingt entfesselt und völlig rund. Wir haben es hier mit fünf Vollblutmusikern zu tun, die sich gesucht und schließlich gefunden haben.

Dieser Hexenzirkel lässt sich weder durch Vorurteile, noch durch Pfähle, noch durch Hassreden aufhalten. Die Ära der Hexen hat begonnen. Und jeder, der sich diesem schwarzmagischen Zirkel nicht anschließt, wird es in alle Ewigkeit bitter bereuen.

Burning Witches live als Special Guests auf Primal Fears kommender Metal Commando Over Europe Tour:

2021

14.09.21 D-Aschaffenburg /ColosSaal

15.09.21 D-Berlin / Hole 44

16.09.21 D-Nürnberg / Hirsch

17.09.21 D-Leipzig / Hellraiser

18.09.21 CZ-Zlin / Masters Of Rock Cafe

20.09.21 CZ-Prague / Meet Factory

22.09.21 BUL-Sofia / Music Jam Club

24.09.21 SK-Zvolen / DK ZSR Culture House

25.09.21 SK-Bratislava / Majestic Music Club

26.09.21 AUT-Salzburg / Rockhouse

27.09.21 HU-Budapest / Barba Negra

2022

12.01.22 D-München / Backstage

13.01.22 D-Regensburg / Eventhalle Airport

14.01.22 D-Stuttgart / LKA

15.01.22 D-Memmingen / Kaminwerk

16.01.22 D-Köln / Essigfabrik

18.01.22 D-Bochum / Zeche

19.01.22 D-Hamburg / Markthalle

20.01.22 NED-Amstelveen / P60

21.01.22 B-Vosselaar / Biebob

22.01.22 D-Fulda / Kreuz

23.01.22 D-Saarbrücken / Garage

25.01.22 F-Paris / La Machine du Molin Rouge

28.01.22 ITA-Bergamo / Druso

29.01.22 CH-Sion / Le Port Franc

30.01.22 CH-Pratteln / Z 7

01.02.22 F-Lyon / CCO

03.02.22 ES-Pamplona / Totem

04.02.22 ES-Madrid / Shoko

05.02.22 ES-Murcia / Gamma

06.02.22 ES-Barcelona / Salamandra

Burning Witches online:

https://www.facebook.com/burningwitches666

Zum Review von The Witch Of The North: