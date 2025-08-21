Burning Witches: veröffentlichen Musikvideo zur neuen Single „Soul Eater“ aus ihrem kommenden Studioalbum „Inquisition“

Am Freitag, den 22. August, werden die Schweizer Heavy-Metal-Pioniere Burning Witches die Veröffentlichung ihres mit Spannung erwarteten neuen Studioalbums mit dem Titel Inquisition feiern, das über Napalm Records erscheint!

Nun hat die Band ihre dritte Single aus Inquisition, Soul Eater, veröffentlicht. Die rein weibliche Formation kombiniert klassische Heavy-Metal-Elemente mit der Energie und dem Drive des 80er Jahre Thrash Metals. Soul Eater bombardiert die Zuhörer mit unbarmherziger Heavy-Metal-Power! Treibende Drums, aggressive Riffs und kreischende Vocals ergänzen den einprägsamen Refrain des Tracks.

Seht euch das Video zu Soul Eater hier an:

Die Band kommentiert: „This is the sound of Burning Witches, which represents our soul, mood and ravenous character in the love of Heavy Metal. Fast, heavy, screamy – just how we like it! So play it as loud as you can, metalheads!“

Die Band Burning Witches präsentiert mit ihrem sechsten Studioalbum Inquisition ein dunkleres und kraftvolleres Werk, das sich intensiv mit Themen wie mittelalterlicher Verfolgung, religiöser Unterdrückung und dem unerschütterlichen Geist des Widerstands auseinandersetzt. Mit 12 brandneuen Tracks markiert das Album einen mutigen neuen Abschnitt: geschmiedet in den Flammen des Power/Heavy Metal und geschärft durch hymnisches Songwriting und epische Instrumentierung.

Mehr Informationen zum neuen Album inklusive der Tourdaten für 2025 findet ihr hier:

Burning Witches online:

https://www.facebook.com/burningwitches666

https://www.instagram.com/burningwitchesofficial/