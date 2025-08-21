Paradox: neues Lyric-Video zu „Fragrance Of Violence“ veröffentlicht

Die deutsche Thrash-Metal-Institution Paradox hat einen weiteren Song aus dem neuen Album Mysterium enthüllt, das am 26. September 2025 über High Roller Records erscheinen wird.

Der Song Fragrance Of Violence kann hier angehört werden:

Mysterium ist das neunte Studioalbum von Paradox und stellt einen besonderen Meilenstein in der 44-jährigen Bandgeschichte dar. Gründer und Mastermind Charly Steinhauer hat nicht nur alle Saiteninstrumente gespielt, die Drums programmiert und gesungen, sondern auch die gesamte Produktion selbst übernommen. Lediglich das Mastering wurde in die kompetenten Hände von Patrick W. Engels gelegt.

Die Songs sind thematisch miteinander verbunden, ohne dass es sich um ein klassisches Konzeptwerk handelt. Die Texte, die wie bei Tales Of The Weird (2012) und Pangea (2016) von Achim „Dax„ Hömerlein (ex-Vendetta) verfasst wurden, drehen sich um mystische Geschichten und weltbewegende Ereignisse, die Steinhauer persönlich berührt haben. Songs wie Abyss Of Pain And Fear (inspiriert von dem Film Midnight Express), das instrumentale Grief (eine Hommage an den 2023 verstorbenen Mitbegründer Axel Blaha) oder der Titeltrack (über Traumdeutung) bilden somit einen roten Faden.

In Steinhauers eigener Einschätzung ist Mysterium neben dem Klassiker Heresy von 1989 das stärkste Album von Paradox bis heute! „Die Songs haben alle ihre eigene Identität, sind eingängig, und wenn das Album zu Ende ist, möchte ich es sofort wieder hören.“

Paradox – Trackliste:

1. Kholat

2. Abyss Of Pain And Fear

3. Grief

4. Those Who Resist

5. One Way Ticket To Die

6. Pile Of Shame

7. Tunguska

8. Fragrance Of Violence

9. Mysterium

10. The Demon God

11. Within The Realms Of Gray (Bonustrack auf CD)

Charlys Fokus bleibt auf Studio-Produktionen. Tatsächlich denkt er bereits über ein Folgealbum nach. Für den Moment ist Mysterium auf CD (mit Bonustrack) und Vinyl erhältlich.

Paradox online:

