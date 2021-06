Broilers: Social Club Sommer 2021 – Live – Akustik – Open Air

Die Broilers stehen gerade auf dem Zenit ihres bisherigen Schaffens: Mit dem neuen Longplayer Puro Amor gelang ihnen zum dritten Mal in Folge der Einstieg auf Platz 1 der deutschen Charts, es ist die bislang erfolgreichste Album-Veröffentlichung des Jahres 2021. Die Ticketverkäufe für ihre große Open Air Tour 2022 eilen von einem Rekord zum nächsten: Zuletzt meldete auch die Waldbühne Berlin mit 22.000 Zuschauern „Ausverkauft!“, sodass aufgrund der ungebrochenen Nachfrage dort bereits ein Zusatzkonzert angesetzt wurde.

Die Band könnte es also in diesem Sommer ruhig angehen lassen, aber die Broilers wären nicht die Broilers, wenn sie sich in besonderen Zeiten nicht etwas Besonderes für die Fans einfallen lassen würden:

Um ihrer Anhängerschaft wenigstens ein bisschen Linderung der Konzertentzugserscheinungen zu verschaffen, eröffnen die fünf Musiker im August den Broilers Social Club. Unter freiem Himmel in kleinen, sommerlichen Locations möchte die Band so mit den Fans zusammenkommen, um gemeinsam ein paar beschwingte Stunden mit gekühlten Getränken und einem speziell für diese Anlässe geschaffenen, ebenso wohltemperierten, akustischen Musikprogramm verbringen zu können.

Die Band freut sich: „Alte und neue Broilers–Songs in besonderen Versionen, schmutzige Geschichten zwischen den Songs und vor allem endlich mal wieder Broilers live!!! Wir finden, das ist ein guter Kompromiss in den Zeiten, in denen Broilers Live & Loud in gewohnter Weise nicht möglich ist. Schüttelt Eure Picknick–Decken aus, singt Euch warm, freut Euch auf den Broilers Social Club!“

Broilers Social Club 2021 – Live – Akustik – Open Air

03.08.2021 Wiesbaden, Kulturpark Schlachthof

04.08.2021 Wiesbaden, Kulturpark Schlachthof

06.08.2021 Düsseldorf, Galopprennbahn

07.08.2021 Düsseldorf, Galopprennbahn (Matinee-Konzert: Beginn 15.00 Uhr)

08.08.2021 Düsseldorf, Galopprennbahn

13.08.2021 Berlin, Trabrennbahn Mariendorf

14.08.2021 Berlin, Trabrennbahn Mariendorf

15.08.2021 Berlin, Trabrennbahn Mariendorf

19.08.2021 Münster, Parkwiese am Allwetterzoo

20.08.2021 Münster, Parkwiese am Allwetterzoo

23.08.2021 Losheim, Strandbad

24.08.2021 Losheim, Strandbad

27.08.2021 Hamburg, Uferpark Wilhelmsburg

28.08.2021 Hamburg, Uferpark Wilhelmsburg

29.08.2021 Leipzig, Conne Island

Der Vorverkauf startet am Montag den 07.06.2021 um 18.00 Uhr. Tickets gibt es exklusiv bei Eventim unter https://bit.ly/34DSItr und in Wiesbaden zusätzlich bei Reservix unter https://bit.ly/3pbQ8Vi. Alle Informationen rund um die Konzerte und den Ticketvorverkauf findet man hier: https://www.broilers.de/de/faq.html.

Broilers Open Airs 2022 – Alles Wird Wieder Ok!

11.06.2022 Rostock, IGA Park

09.07.2022 Essen, Stadion

21.07.2022 Dresden, Filmnächte am Elbufer – Ausverkauft

23.07.2022 Hamburg, Open Air am Volkspark

05.08.2022 Berlin, Waldbühne – Zusatzkonzert

06.08.2022 Berlin, Waldbühne – Ausverkauft

20.08.2022 Kassel, Messe – Ausverkauft

27.08.2022 Losheim, Strandbad

02.09.2022 AT-Wien, Arena Open Air

Die beliebten Hardtickets gibt es weiterhin exklusiv im bandeigenen Shop unter www.broilers.de, reguläre Tickets gibt es exklusiv unter www.eventim.de. Tickets für Österreich sind unter www.oeticket.com erhältlich.