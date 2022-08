Hammerstar: neues Album „Hammerstar“ erscheint am 30.09.2022

Hammerstar (USA), die ultimative neue Classic Metal Band, die kürzlich einen weltweiten Vertrag über mehrere Alben mit Pure Steel Records unterzeichnet hat, wird am 30. September 2022 ihr selbst betiteltes Debütalbum Hammerstar veröffentlichen. Der Vorverkauf beginnt am 23.09.2022.

Die geistigen Väter vom Hammerstar – Ausnahmesänger Quimby Lewis (SkullView) und Gitarren-Shredder Johnny Frankenshred (Commandment, Exiled, Frankenshred) – trafen sich während der Pandemie, um gemeinsam an einem Heavy Metal Meisterwerk zu arbeiten.

Ihr großes Ziel war, ein ultimatives Classic Heavy Metal Album aufzunehmen, eine Hommage zu schaffen an all die Metal-Bands mit welchen Quimby und Johnny aufgewachsen sind, aber dennoch den eigenen, ursprünglichen Sound und Stil beizubehalten.

Macht Euch bereit für Hammerstar, eine kraftvoll und authentisch klingende klassische Heavy Metal Band und ein Album mit zehn starken Tracks, die von Metal-Meistern wie Iron Maiden, Judas Priest, Dio, Scorpions, Yngwie Malmsteen, Metal Church und Queensrÿche beeinflusst sind.

Das Albumrelease, auf das wir alle gewartet haben und welches bis jetzt noch nicht eingetroffen ist!

Weitere News in Kürze, die Band plant die Veröffentlichung von drei Video-Singles. Der Titel der ersten Video-Single wird Power Of Metal sein.

Tracklist:

1. Heart Of Stone

2. Power Of Metal

3. Midnight Ride

4. Burned Alive

5. Path Of The Brave

6. Soul Reaper

7. Rise Above The Skies

8. Divide And Conquer

9. Hymn Of The Viking

10. What Have I Become

Line-Up:

Quimby Lewis – Vocals

Johnny Frankenshred – Guitars

Robbie Erwin – Bass

Atomic Tommy Higgins – Drums

