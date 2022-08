Resistance haben ein offizielles Video zu Valhalla Has Locked It’s Doors veröffentlicht. Der Song ist auf dem neuen Album Skulls Of My Enemy enthalten, welches am 22. Juli 2022 auf CD über Pure Steel Records veröffentlicht wurde.

Line-Up:

Robbie Hett – Vocals

Dan Luna – Guitars

Nano Lugo – Guitars

Paul Shigo – Bass

Matt Ohnemus – Drums

Links:

Homepage

Facebook