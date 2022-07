Resistance: haben Single „Valhalla Has Locked It’s Doors“ aus dem Album „Skulls Of My Enemy“ veröffentlicht

Auf The Orchard wurde die Singleauskopplung Valhalla Has Locked It’s Doors der US-Metal Band Resistance veröffentlicht. Der Song wird auf dem neuen Album Skulls Of My Enemy zu hören sein, welches am 22. Juli 2022 auf CD über Pure Steel Records veröffentlicht wird. Der Vorverkauf beginnt am 15. Juli 2022.

Resistance – Line-Up:

Robbie Hett – Gesang

Dan Luna – Gitarre

Nano Lugo – Gitarre

Paul Shigo – Bass

Matt Ohnemus – Schlagzeug

Resistance online:

http://www.resistanceusa.com/

https://www.facebook.com/resistanceusaofficial